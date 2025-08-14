E themeluar më 14 gusht 2001 nën udhëheqjen e Recep Tayyip Erdoğan, Partia e Drejtësisë dhe Zhvillimit (AK Parti) ka shënuar 24 vjet në politikën turke, duke fituar çdo zgjedhje të përgjithshme në të cilën ka marrë pjesë.
Në 24-vjetorin e partisë, nënkryetari i paritisë AK partisë, Faruk Acar, njoftoi se anëtarë të rinj do t’i bashkohen partisë gjatë festimeve. Duke folur në një konferencë për shtyp, Acar theksoi se, pavarësisht se ka 24 vjet ekzistencë, partia mbetet dinamike dhe e përkushtuar ndaj vizionit dhe misionit të saj. Ai e përshkroi AK partinë jo thjesht si një organizatë politike, por si një lëvizje popullore, duke shtuar: “Ndoshta ia vlen të theksojmë se, ndryshe nga 24-vjetori, ne do të vazhdojmë rrugëtimin tonë me forcën që marrim nga rrugët dhe mbështetja që marrim nga kombi”.
“Për herë të parë në vitin tonë të 25-të, do të hyjmë në një periudhë fushate njëvjeçare. Qëllimi i kësaj fushate, e cila nis nesër, është t’ia kujtojmë kombit tonë se çfarë ka arritur një parti që ka ekzistuar për më shumë se një çerek shekulli, ku ka ndikuar Türkiye dhe miliona vepra e projekte që ka zhvilluar përgjatë 25 viteve”.
E themeluar më 14 gusht 2001, AK partia hyri fuqishëm në skenën politike nën udhëheqjen e Erdogan, i cili asokohe ishte kryebashkiak i Istanbulit. Ai u zgjodh për herë të parë Kryeministër në vitin 2003 dhe shërben si President që nga viti 2014. Më 3 nëntor 2002, partia arriti një fitore të thellë, duke siguruar dy të tretat e vendeve në parlament, një shumicë absolute e papare për më shumë se një dekadë.
AK partia ka marrë pjesë në shtatë zgjedhje të përgjithshme 2002, 2007, 2011, 2015, zgjedhjet e parakohshme në nëntor 2015, qershor 2018 dhe së fundmi maj 2023 duke dalë fituese në secilën prej tyre. Që nga themelimi nën udhëheqjen e Recep Tayyip Erdoğan në vitin 2001, Türkiye është shfaqur si një lojtar i rëndësishëm në skenën globale, duke adoptuar një qasje shumëdrejtimëshe dhe proaktive në çështjet ndërkombëtare e rajonale.
Gjatë viteve, Türkiye ka forcuar marrëdhëniet me vendet evropiane, turke dhe myslimane, duke marrë një rol udhëheqës në çështjet rajonale. Për më tepër, Türkiye ka zgjeruar marrëdhëniet me aktorë të tjerë globalë, duke rritur peshën e saj në skenën ndërkombëtare. Me këtë qasje, ajo ka filluar të kontribuojë në zgjidhjen e problemeve globale dhe të luajë një rol të rëndësishëm në organizatat ndërkombëtare.