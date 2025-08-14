Gjermania njoftoi gatishmërinë e saj për të financuar me aleatët e saj të tjerë, një paketë ndihme ushtarake me vlerë 500 milionë dollarë në kuadër të "Listës së Nevojave Prioritare për Ukrainën" (PURL) të NATO-s.
Ministria gjermane e Mbrojtjes lëshoi një deklaratë me shkrim në lidhje me programin "PURL".
"Gjermania është gati të financojë, me aleatët e tjerë të saj, një nga paketat e para gjithëpërfshirëse të ndihmës ushtarake në kuadër të programit PURL, me një vlerë totale prej 500 milionë dollarësh", thuhet në deklaratë.
Po ashtu në deklaratë u falënderua ShBA-ja për gatishmërinë e tyre për të vazhduar furnizimin me armë dhe municione për Ukrainën dhe u theksua se vendimi i Gjermanisë për të marrë pjesë në këtë iniciativë forcon ndjeshëm mbështetjen e saj për Ukrainën.
Më tej u vu në dukje se qeveria është në konsultim të ngushtë me NATO-n dhe aleatët e saj mbi detajet.