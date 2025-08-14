Bitcoin të enjten në mëngjes vazhdoi rritjen, duke arritur një rekord të ri prej 123,640 dollarësh rreth orës 05:45 sipas orës së Evropës Qendrore, pasi të dhënat e inflacionit në ShBA, më të ulëta se pritshmëritë, rritën optimizmin në lidhje me ekonominë amerikane dhe mundësinë e një uljeje më të hershme të normave të interesit nga Rezerva Federale.
Pasi arriti një maksimum historik, çmimi i Bitcoin ishte rreth 121,870 dollarë në orën 09:05, që përfaqëson një rritje prej dy për qind.
Sipas të dhënave të kompanisë analitike Coinmarketcap, vlera e tregut global të kriptovalutave, përfshirë Bitcoin, është rritur me afërsisht 2,45 për qind në 24 orët e fundit, duke arritur në 4,15 trilionë dollarë.
Çmimi i Bitcoin, kriptovaluta më e madhe sipas kapitalizimit të tregut, është rritur pothuajse 30,3 për qind që nga fillimi i këtij viti.
Çmimi i Ethereum, kriptovaluta e dytë më e madhe sipas kapitalizimit të tregut, u rrit me rreth 2,78 për qind, duke arritur në 4,757.60 dollarë.
Rritja e çmimeve erdhi pas të dhënave më të buta se sa pritej për inflacionin vjetor në ShBA, i cili në korrik ishte 2,7 për qind, me një normë mujore prej 0,2 për qind.
Pas publikimit të këtyre të dhënave, tregjet pothuajse me siguri presin që Fed të ulë normat e interesit në mbledhjen e shtatorit.