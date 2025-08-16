Presidenti rus dhe ai amerikan kanë “vënë drejtpërdrejt përgjegjësinë” mbi Ukrainën dhe Evropën për arritjen e rezultateve të ardhshme në negociatat për përfundimin e luftës mes Moskës dhe Kievit, tha zëvendëskreu i Këshillit të Sigurisë të Rusisë.
“Të dyja palët vënë drejtpërdrejt përgjegjësinë për arritjen e rezultateve të ardhshme në negociatat për përfundimin e veprimeve ushtarake (në Ukrainë) mbi Kievin dhe Evropën”, shkroi Dmitry Medvedev në Telegram të shtunën.
Deklarata e tij erdhi pas takimit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vlladimir Putin në Alaskë të premten. Ishte takimi i parë mes presidentëve rus dhe amerikan që nga fillimi i luftës në Ukrainë pothuajse tre vite e gjysmë më parë.
“Është rivendosur një mekanizëm i plotë për takime midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në nivelin më të lartë”, tha Medvedev, duke shtuar se Putin kishte paraqitur kushtet e Moskës për përfundimin e luftës në Ukrainë gjatë takimit me Trump.
Ai argumentoi se takimi provoi se negociatat janë të mundshme pa parakusht dhe njëkohësisht me vazhdimin e ofensivës ushtarake të Rusisë në Ukrainë.
Sipas Medvedev, Trump ka “refuzuar të përshkallëzojë” më tej presionin ndaj Moskës “të paktën për tani,” pas samitit me Putinin.
Trump dhe Putin u shprehën optimistë pas bisedimeve të tyre me dyer të mbyllura që zgjatën mbi tre orë, me liderin rus që tha se kishin arritur një “marrëveshje mirëkuptimi.”