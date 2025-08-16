POLITIKË
Kremlini: Putin dhe Trump presin që Kievi dhe Evropa të japin rezultate në bisedimet për Ukrainën
Trump ka “refuzuar të përshkallëzojë” më tej presionin ndaj Moskës “të paktën për tani”, pas samitit me Putinin, sipas zëvendëskreut të Këshillit të Sigurisë të Rusisë.
16 Gusht 2025

Presidenti rus dhe ai amerikan kanë “vënë drejtpërdrejt përgjegjësinë” mbi Ukrainën dhe Evropën për arritjen e rezultateve të ardhshme në negociatat për përfundimin e luftës mes Moskës dhe Kievit, tha zëvendëskreu i Këshillit të Sigurisë të Rusisë.

“Të dyja palët vënë drejtpërdrejt përgjegjësinë për arritjen e rezultateve të ardhshme në negociatat për përfundimin e veprimeve ushtarake (në Ukrainë) mbi Kievin dhe Evropën”, shkroi Dmitry Medvedev në Telegram të shtunën.

Deklarata e tij erdhi pas takimit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vlladimir Putin në Alaskë të premten. Ishte takimi i parë mes presidentëve rus dhe amerikan që nga fillimi i luftës në Ukrainë pothuajse tre vite e gjysmë më parë.

“Është rivendosur një mekanizëm i plotë për takime midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në nivelin më të lartë”, tha Medvedev, duke shtuar se Putin kishte paraqitur kushtet e Moskës për përfundimin e luftës në Ukrainë gjatë takimit me Trump.

Ai argumentoi se takimi provoi se negociatat janë të mundshme pa parakusht dhe njëkohësisht me vazhdimin e ofensivës ushtarake të Rusisë në Ukrainë.

Sipas Medvedev, Trump ka “refuzuar të përshkallëzojë” më tej presionin ndaj Moskës “të paktën për tani,” pas samitit me Putinin.

Trump dhe Putin u shprehën optimistë pas bisedimeve të tyre me dyer të mbyllura që zgjatën mbi tre orë, me liderin rus që tha se kishin arritur një “marrëveshje mirëkuptimi.”

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
