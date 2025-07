Inteligjenca artificiale (IA) po transformon mënyrën se si njerëzit kërkojnë informacion online, duke ofruar përgjigje të menjëhershme dhe duke i larguar përdoruesit nga faqet tradicionale të internetit, sipas të dhënave nga SimilarWeb dhe burime të tjera.

Rezultatet e kërkimit të udhëhequra nga IA-ja, si ato nga Google, ChatGPT dhe Perplexity, tashmë i lejojnë përdoruesit të kenë informacionin menjëherë, pa pasur nevojë të klikojnë në faqet tradicionale të lajmeve, informacionit apo tregtisë elektronike.

Në ShBA, trafiku vjetor i kërkimeve ra ndjeshëm në disa sektorë gjatë viteve 2024–25, sipas të dhënave të SimilarWeb: faqet e udhëtimeve dhe turizmit ranë me 20 për qind, lajmet dhe mediat me 17 për qind, tregtia elektronike me 9 për qind financat dhe ushqimi me 7 për qind, dhe stili i jetesës me 5 për qind.

Wikipedia, një nga faqet më të vizituara në botë, pa një rënie të vizitave ditore nga 165 milionë në mars 2022, rreth kohës kur u lançua ChatGPT, në 128 milionë në mars 2025, një rënie prej 23 për qind.

BrightEdge raportoi se me zgjerimin e përdorimit të AI Overviews nga Google, të lançuar rreth një vit më parë, kërkimet përmes IA-së u rritën ndjeshëm, ndërsa klikimet direkte drejt faqeve ranë me 30 për qind.

Një raport nga The Decoder tregoi se kërkimet për lajme nëpërmjet ChatGPT u rritën me 212 për qind në vitin 2025 krahasuar me 2024, ndërsa kërkimet tradicionale për lajme në Google u rritën vetëm me 5 për qind.

OpenAI, zhvilluesi i ChatGPT, ka njoftuar se do të lançojë një shfletues të vetin për të konkurruar me Google Chrome, një lëvizje që pritet të ndryshojë edhe më tej mënyrën se si përdoruesit ndërveprojnë me internetin.

Duke integruar shfletimin me IA-në, OpenAI synon të grumbullojë më shumë të dhëna direkte nga përdoruesit, duke rritur presionin ndaj Google, i cili ende gjeneron rreth 75 për qind të të ardhurave të tij nga reklamat.