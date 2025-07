Presidenti libanez Joseph Aoun dorëzoi të hënën përgjigjen zyrtare të vendit të tij ndaj një propozimi amerikan që synon çarmatimin e grupit Hezbollah në këmbim të tërheqjes së Izraelit nga jugu i Libanit.

Sipas një postimi nga presidenca libaneze në platformën X, Aoun u takua me të dërguarin amerikan Tom Barrack në Pallatin Presidencial në lindje të Bejrutit dhe i dorëzoi atij përgjigjen e Libanit lidhur me angazhimet e vendit në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit me Izraelin.

Përgjigjja libaneze thekson nevojën urgjente për të “shpëtuar Libanin” përmes rivendosjes së plotë të autoritetit shtetëror në gjithë territorin e tij vetëm përmes institucioneve shtetërore, duke vendosur të gjitha armët nën kontrollin e forcave të armatosura libaneze dhe duke rikonfirmuar se vendimet për luftë dhe për paqe i takojnë ekskluzivisht institucioneve kushtetuese të Libanit, thuhet në deklaratë.

Gjithashtu, theksohet rëndësia e ruajtjes së sovranitetit të Libanit në të gjitha kufijtë ndërkombëtarë, përkrah përpjekjeve për rindërtim dhe nisje të rimëkëmbjes ekonomike, të gjitha këto nën garancinë dhe mbështetjen e "vëllezërve dhe miqve" të Libanit në mbarë botën, në një mënyrë që ruan sigurinë, qetësinë dhe dinjitetin e të gjithë qytetarëve libanezë.

Barrack pritet gjithashtu të takohet me Kryeministrin Nawaf Salam gjatë ditës në Grand Serail (selia e kryeministrit), ku do të mbajë një konferencë për shtyp. Një burim i lartë politik i tha Anadolu Agency se ai do të takohet me Kryetarin e Parlamentit, Nabih Berri, të martën.

Barrack prezantoi për herë të parë planin më 19 qershor. Sipas deklaratave të mëparshme nga një zyrtar qeveritar, propozimi parashikon çarmatimin e Hezbollahut dhe vendosjen e të gjitha armëve nën kontrollin e shtetit, në këmbim të tërheqjes së Izraelit nga pesë pika të diskutueshme përgjatë kufirit jugor dhe lirimin e fondeve të bllokuara për rindërtim.

Plani përfshin gjithashtu reforma ekonomike dhe fiskale, kontroll më të rreptë të kufijve për të luftuar kontrabandën, përmirësim të mbledhjes së taksave doganore dhe mbikëqyrje më të fortë të infrastrukturës publike.

Kjo është vizita e tretë e Barrack në Bejrut që nga prezantimi i propozimit, pas udhëtimeve në qershor dhe më 7–8 korrik.

Në një intervistë televizive më 27 qershor, Barrack theksoi se “krahu ushtarak i Hezbollahut duhet të çmontohet plotësisht. Nuk i referohemi partisë politike, por strukturës së armatosur, e cila është e papranueshme.” Ai gjithashtu kërkoi një afat të qartë për zbatimin e çarmatimit.

Hezbollahu e ka refuzuar kategorikisht propozimin.

“Ata që kërkojnë nga rezistenca të dorëzojë armët duhet më parë të kërkojnë fundin e agresionit izraelit. Është e papranueshme të injorohet pushtimi dhe të ushtrohet presion vetëm ndaj atyre që mbrojnë”, tha Qassem në një fjalim më 4 korrik.

“Nëse të tjerët zgjedhin dorëzimin, ajo është rruga e tyre. Ne nuk do ta ndjekim.”

Luftimet përgjatë kufirit mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban u përshkallëzuan në një luftë të plotë në shtator 2024. Pavarësisht një armëpushimi në nëntor, forcat izraelite kanë kryer sulme pothuajse të përditshme në jug të Libanit, duke pretenduar se synojnë aktivitetet e Hezbollahut.

Që atëherë, autoritetet libaneze kanë raportuar gati 3.000 shkelje izraelite të armëpushimit, përfshirë vdekjen e të paktën 255 personave dhe plagosjen e më shumë se 560 të tjerëve.

Sipas marrëveshjes së armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga jugu i Libanit deri më 26 janar, por afati u shty për më 18 shkurt pasi Tel Avivi refuzoi ta zbatojë marrëveshjen. Izraeli ende mban një prani ushtarake në pesë pika kufitare.