Shumica e qytetarëve izraelitë beson se Hamasi do të vazhdojë të qëndrojë në pushtet në Rripin e Gazës pas përfundimit të luftës aktuale, sipas një sondazhi të publikuar të enjten.

Sondazhi, i kryer nga Instituti për Politikën e Popullit Hebre, tregoi se 57 për qind e izraelitëve mendojnë se Hamasi do të mbetet në pushtet, edhe nëse e ndryshon emrin apo formën.

Vetëm 30 për qind besojnë se grupi do të shpërbëhet plotësisht.

Tek qytetarët arabë të Izraelit, 41 për qind besojnë se Hamasi do të mbetet i pandryshuar, 27 për qind mendojnë se do të mbijetojë nën një emër të ri, ndërsa vetëm 15 për qind presin që Hamasi të zhduket plotësisht, sipas kanalit izraelit Kanal 7.

Ndër izraelitët hebrenj, 53 për qind mendojnë se Hamasi do të mbetet në një formë ose tjetër, ndërsa 34 për qind besojnë se ai do të eliminohet krejtësisht.

Sondazhi zbuloi gjithashtu se 47 për qind e izraelitëve presin që Izraeli të ruajë kontrollin mbi disa pjesë të Gazës për disa muaj, ndërsa 33 për qind mendojnë se Izraeli do ta kontrollojë të gjithë territorin për të paktën disa vite.

Kur u pyetën nëse popullsia e Gazës ka gjasa të largohet vullnetarisht nga territori, 59 për qind u shprehën se shumica do të qëndrojë, dhe vetëm 14 për qind presin largime masive.

Megjithatë, më shumë se një e katërta e votuesve të djathtë parashikuan se shumica e popullsisë do të largohet brenda 2-3 viteve. Gjithashtu, 42 për qind e të djathtëve vlerësuan se më shumë se çerek e banorëve do të largohen në fund.

Në anën tjetër, 96 për qind e votuesve të majtë thanë se besojnë që shumica e banorëve të Gazës do të qëndrojnë, duke përjashtuar largime në përmasa të mëdha.

Në lidhje me çështjen e diskutueshme të ri-ndërtimit të vendbanimeve izraelite në Gazë, 63 për qind e të anketuarve thanë se nuk besojnë që Izraeli do të rikthehet me vendbanime atje. Megjithatë, 28 për qind presin që aktivitetet e vendbanimeve të vazhdojnë, qoftë afër kufirit, qoftë thellë në territor.

Duke komentuar rezultatet, profesori Yedidia Stern, drejtues i Institutit për Politikën e Popullit Hebre, tha se gjetjet pasqyrojnë një ndryshim në perceptimin publik.

“Rezultatet zbulojnë një publik izraelit që ende mbështet operacionet ushtarake, por që është gjithnjë e më skeptik për arritjen e objektivave të shpallura,” theksoi ai.

Ai shtoi se po rriten dyshimet lidhur me mundësinë e rrëzimit të Hamasit, dhe se ka një pritshmëri në rritje që Izraeli të mbetet i përfshirë në Gazë për një kohë të gjatë.

“Këto rezultate theksojnë nevojën për një rishikim jo vetëm të strategjisë ushtarake, por edhe të pasojave politike dhe psikologjike që po ndodhin në terren,” shtoi ai.

Kanal 7 nuk raportoi numrin e pjesëmarrësve në sondazh.

Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite po zhvillon një ofensivë brutale në Gazë që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë afro 56.300 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare (GJPN) nxori urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë.

Po ashtu, Izraeli përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën në enklavën palestineze.