Zgjedhjet parlamentare në shqipëri: Qytetarët presin ndryshime në disa sektorë

Në këto zgjedhje janë regjistruar 53 parti politike, ndërkohë që garojnë 3 koalicione parazgjedhore dhe shtetasit me të drejtë vote do të zgjedhin përbërjen e re të Kuvendit të Shqipërisë me 140 deputetë, për një periudhë 4-vjeçare.