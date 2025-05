Avioni i parë luftarak pa pilot i Türkiyes, Bayraktar KIZILELMA, i zhvilluar nga Baykar, ka përfunduar me sukses një tjetër Test të Identifikimit të Sistemit Aerodinamik.

Baykar, kompania më e madhe në botë e mjeteve ajrore pa pilot, ka nënshkruar marrëveshje eksporti me 34 vende për mjete ajrore pa pilot Bayraktar TB2 dhe 11 vende për Bayraktar AKINCI TIHA.

Bayraktar KIZILELMA, i cili do t'i afrohet shpejtësisë së zërit me motorin e tij të ri të fuqishëm, do të jetë në gjendje të manovrojë shumë më mirë me shpejtësi të larta falë përmirësimeve aerodinamike.

Falë ndërgjegjësimit të lartë të situatës të fituar me radarin e tij AESA, do të jetë në gjendje t'i kryejë misionet më të vështira.

Projekti Bayraktar KIZILELMA filloi në vitin 2021.