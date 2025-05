Presidenti serb Aleksandar Vuçiq udhëtoi drejt Moskës të mërkurën, ku do të marrë pjesë në Paradën e Fitores në Sheshin e Kuq më 9 maj.

Ndihmësi i presidentit rus, Yuri Ushakov, tha dje se presidenti rus, Vlladimir Putin, do të zhvillojë bisedime dypalëshe me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, më 9 maj, raporton Tanjug.

Më 9 maj, Moska do ta shënojë 80-vjetorin e fitores ndaj fashizmit në Luftën e Dytë Botërore me një Paradë Fitoreje, ndërsa Vuçiq njoftoi më parë se do të shkonte në Moskë për ta shënuar Ditën e Fitores, "pavarësisht gjithë presionit, dhe se do ta përfaqësonte me krenari Serbinë në 80-vjetorin e fitores ndaj fashizmit".

Këtë mëngjes, Vuçiq u takua me ambasadorin e Federatës Ruse në Serbi, Aleksander Botsan-Kharchenko, dhe ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Edward Ferguson.

Këto ishin takimet e para të punës së Presidentit serb pas mungesës së tij për shkak të problemeve shëndetësore, të cilat e detyruan atë ta shkurtonte vizitën e tij në ShBA javën e kaluar.