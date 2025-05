Ministrat e jashtëm të Islandës, Irlandës, Luksemburgut, Norvegjisë, Sllovenisë dhe Spanjës shprehën shqetësim të thellë për raportet se Izraeli planifikon t'i zgjerojë operacionet ushtarake në Gaza dhe të krijojë një prani afatgjatë në territor.

Në një deklaratë të përbashkët, gjashtë vende evropiane paralajmëruan se lëvizje të tilla do ta përshkallëzonin ndjeshëm konfliktin dhe do të minonin më tej shpresat për një zgjidhje paqësore të bazuar në një zgjidhje me dy shtete.

"Ne, ministrat e Jashtëm të Islandës, Irlandës, Luksemburgut, Norvegjisë, Sllovenisë dhe Spanjës, shprehim shqetësimin tonë të thellë për raportet se Izraeli po planifikon t'i zgjerojë operacionet ushtarake në Gaza dhe të krijojë një prani të përhershme izraelite në Rripin e Gazës. Kjo do të thoshte kalim i një vije tjetër të kuqe, duke përfaqësuar një përshkallëzim të ri të rrezikshëm dhe duke rrezikuar të gjitha perspektivat për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete", thuhet në deklaratë.

Grupi theksoi se përshkallëzimi i mëtejshëm ushtarak vetëm sa do ta thellonte katastrofën humanitare në Gaza dhe do të rrezikonte më tej jetën e pengjeve të mbetura.

“Përshkallëzimi i mëtejshëm ushtarak në Gaza vetëm sa do ta përkeqësojë situatën tashmë katastrofike për popullsinë civile palestineze dhe do të rrezikojë jetën e pengjeve që janë ende në robëri”, vazhduan ata.

Ministrat “dënuan me forcë çdo ndryshim territorial ose demografik në Gaza, veçanërisht ato që do të çonin në zhvendosjen me forcë të popullsisë”, duke i përshkruar ato si shkelje të së drejtës ndërkombëtare.

"Ne kundërshtojmë fuqimisht çdo ndryshim demografik ose territorial në Gaza, duke përfshirë çdo plan që do të çonte në zhvendosjen e detyruar ose të përhershme të popullsisë së saj, pasi kjo do të ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ne gjithashtu kundërshtojmë fuqimisht çdo sistem që nuk siguron qasje në ndihmë humanitare për të gjithë popullsinë. Gaza është një pjesë integrale e Shtetit të Palestinës, i cili i përket popullit palestinez", deklaruan ata.

Duke përmendur më shumë se dy muaj qasje të kufizuar humanitare, ministrat dënuan bllokadën e Izraelit ndaj ndihmës dhe mallrave tregtare në Gaza, duke kërkuar heqjen e menjëhershme të saj.

"Për më shumë se dy muaj, autoritetet izraelite kanë bllokuar të gjitha ndihmat humanitare dhe furnizimet tregtare për popullsinë civile palestineze në Gaza. Pavarësisht thirrjeve të përsëritura për të hequr këto masa, Izraeli i ka shtrënguar ato më tej. Ne i bëjmë thirrje Izraelit që ta heqë menjëherë bllokadën. Është thelbësore të lejohet ndihma për të gjithë civilët në nevojë, pa diskriminim, duke respektuar parimet humanitare të paanshmërisë, pavarësisë dhe neutralitetit."

Në përfundim, ministrat e jashtëm bënë thirrje për përmbajtje, akses urgjent humanitar dhe kthim në armëpushim.

"Së bashku, u bëjmë thirrje autoriteteve izraelite të ushtrojnë përmbajtje. Gjithashtu, i bëjmë thirrje Izraelit të sigurojë, pa vonesë, në bashkëpunim të plotë me Kombet e Bashkuara dhe organizatat humanitare, ofrimin e papenguar të shërbimeve thelbësore dhe ndihmës humanitare në shkallë të gjerë.”

"Nevoja më urgjente është rivendosja e armëpushimit dhe mundësimi i lirimit pa kushte të të gjithë pengjeve. Ne riafirmojmë mbështetjen tonë të palëkundur për një zgjidhje me dy shtete - Izraelin dhe Palestinën, që jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri", përfundonte deklarata.