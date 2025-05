Parlamenti i Evropës (PE) miratoi sot një rezolutë nga raportuesi i PE-së për Serbinë, Tonino Picula, me 419 vota pro, 113 kundër dhe 88 abstenime nga anëtarët e pranishëm në seancën në Strasburg.

“Raporti për Serbinë është votuar”, tha Picula në rrjetin social X.

"Sot, PE-ja mbështeti një mesazh të qartë dhe të fortë në lidhje me karakterin autokratik të qeverisë në Serbi, por edhe për rezistencën e guximshme ndaj regjimit! Faleminderit kolegëve të mi eurodeputetë dhe asistentëve për bashkëpunimin dhe mbështetjen e shkëlqyer", shtoi ai.

Rezoluta e miratuar vlerëson se Serbia, pavarësisht njëfarë progresi, ende duhet të kapërcejë pengesa të rëndësishme në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian (BE), kryesisht duke përmirësuar dialogun e brendshëm politik, reformat në fushën e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, duke arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, si dhe duke u përshtatur plotësisht me politikën e jashtme të BE-së.

Raporti dhe rezoluta e Tonino Piculës përfaqësojnë përgjigjen e Parlamentit Evropian ndaj raporteve të Komisionit Evropian mbi Serbinë për vitet 2023 dhe 2024, por gjithashtu marrin në konsideratë zhvillimet e fundit në Serbi, duke përfshirë protestat e studentëve, të cilat siç vlerësohen, tregojnë shqetësime në lidhje me gjendjen e demokracisë dhe sundimin e ligjit.

Raporti shpreh shqetësim të thellë për problemet sistemike të nxjerra në pah nga protestat studentore dhe të tjera në Serbi, të tilla si çështjet e lirive civile, ndarjes së pushteteve, korrupsionit, mbrojtjes së mjedisit, transparencës institucionale dhe financiare, veçanërisht në lidhje me projektet e infrastrukturës dhe llogaridhënies.