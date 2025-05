Kryekëshilltari i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, Akif Cagatay Kiliç, do të takohet të martën me këshilltarin e sigurisë kombëtare të ShBA-së, Mike Waltz.

Kiliç do të zhvillojë takime në Uashington DC dhe në takimin me Waltz do të diskutohen marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale.

Në takim pritet të përfshihen edhe detaje në lidhje me diskutimin e ardhshëm mes Presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe Presidentit të ShBA-së, Donald Trump.