Organi i Kontrollit, i Etikës dhe i Disiplinës i Unionit të Shoqatave Evropiane të Futbollit (UEFA) i ka dënuar futbollistët Kilian Mbappe dhe Antonio Rudiger të Real Madridit nga një ndeshje.

Rudiger është gjobitur me 40.000 euro dhe Mbappe me 30.000 euro, përveç dënimit me një ndeshje, për “shkelje të mundshme të rregullave bazë të sjelljes së mirë”, tha UEFA në një deklaratë.

Deklarata shtoi se ndalimet e ndeshjeve nuk zbatohen menjëherë dhe i nënshtrohen një periudhe prove prej një viti.

Një tjetër lojtar i Real Madridit, Daniel Ceballos, është gjobitur me 20.000 euro për “shkelje të mundshme të rregullave bazë të sjelljes së mirë”, por nuk ka marrë ndalim në ndeshje.

Më 12 mars, Real Madridi fitoi ndeshjen e dytë të raundit “play-off” në Ligën e Kampionëve kundër Atletico Madridit në penallti dhe Mbappe, Rudiger, Ceballos dhe Vinicius Jr. bënë gjeste provokuese në tribunat e Atleticos gjatë festës.