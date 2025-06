Anëtarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian (BE) do të sillte përfitime të mëdha ekonomike dhe të sigurisë për Unionin, ndryshe nga anëtarësimi i Ukrainës, tha Peter Szijjarto pas një takimi me zëvendëskryeministrin për politikë ekonomike dhe ministrin e Zhvillimit Ekonomik të Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, në Budapest.

Ministri i Jashtëm i Hungarisë dënoi "standardet e dyfishta skandaloze" të BE-së, duke theksuar se Ukraina po shtyhet përmes një procesi të përshpejtuar pavarësisht rreziqeve serioze, ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor, si Mali i Zi, kandidat për BE që prej 15 vitesh, përballen me pengesa të panevojshme.

"Asnjë person i arsyeshëm nuk beson se Ukraina është në gjendje më të mirë se ndonjë vend i Ballkanit Perëndimor", u shpreh ai.

Szijjarto përgëzoi presidencën hungareze të Bashkimit Evropian për zhbllokimin e tre kapitujve negociues me Malin e Zi pas shtatë vitesh dhe konfirmoi përpjekjet për të mbyllur edhe gjashtë kapituj të tjerë deri në fund të vitit.

“Tregtia dypalëshe gjithashtu ka arritur nivele rekord, dhe kompanitë OTP dhe 4iG janë në krye në sektorin bankar dhe të telekomunikacionit. Marrëveshjet e reja do të nxisin bashkëpunimin në mbrojtjen e investimeve, teknologjinë digjitale dhe zhvillimin e infrastrukturës,” shtoi Szijjarto.

Gjatë vizitës zyrtare në Hungari, Gjeloshaj më herët kishte një takim me ministrin e Ekonomisë Kombëtare të Hungarisë, Marton Nagy, duke konfirmuar marrëdhëniet e forta dhe miqësore mes dy vendeve, thuhet në njoftimin e Qeverisë së Malit të Zi.

Bisedimet u përqendruan në përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik dhe projekteve të përbashkëta zhvillimore, si dhe mbështetjen për rrugën e Malit të Zi drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.

Gjeloshaj shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Hungarisë në procesin e integrimit të Malit të Zi në BE.

“Mali i Zi e vlerëson partneritetin strategjik me Hungarinë dhe marrëdhëniet ekonomike mes shteteve tona shërbejnë si një model i bashkëpunimit konstruktiv rajonal,” përfundoi ai.

Mali i Zi aplikoi për anëtarësim në BE në dhjetor 2008 dhe statusi i vendit kandidat iu dha në dhjetor 2010. Negociatat për anëtarësim ndërmjet Malit të Zi dhe BE-së filluan në qershor 2012.