Ministri i Zhvillimit Rajonal të Kosovës, Fikrim Damka, tha se historikisht marrëdhëniet mes Türkiyes dhe Kosovës kanë qenë gjithmonë në nivel të lartë.



Ministri Damka iu përgjigj pyetjeve të gazetarit të AA-së pasi mori pjesë në Forumin e Diplomacisë në Antalya (FDA) të zhvilluar në Qendrën e Kongreseve NEST në Rajonin e Turizmit Belek, ku Agjencia Anadolu (AA) është "Partneri Global i Komunikimit".

Lidhur me FDA-në, ku ai merr pjesë për herë të katërt, Damka tha se "Është një forum ku diplomacia do të dalë sërish në plan të parë në një botë ku ka shumë përçarje.”

Duke thënë se tema e sivjetme "Rikthimi i diplomacisë në një botë të fragmentuar" pasqyron botën, Damka tërhoqi vëmendjen se secili duhet ta bëjë pjesën e tij dhe ta bëjë botën një vend të jetueshëm.

Ai theksoi se dëshiron të marrë pjesë në FDA edhe në vitet e ardhshme dhe shprehu besimin se forume dhe dialogë të tillë do të sjellin rezultate dhe zgjidhje të përbashkëta.

- Marrëdhëniet me Türkiyen

Ministri Damka tha se në FDA morën pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, si dhe se kjo pjesëmarrje tregon se sa të larta janë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Türkiyes.

"Historikisht, mund të them se marrëdhëniet e Kosovës me Türkiyen kanë qenë gjithmonë në nivelin më të lartë. Kemi shumë marrëveshje. Kemi marrëveshje dypalëshe. Pothuajse të gjitha këto janë në fuqi. Sidomos në katër vitet e fundit, marrëdhëniet tona me Türkiyen në fushën e mbrojtjes kanë qenë në nivelin më të lartë", potencoi Damka.

Ai beson që marrëdhëniet dypalëshe do të vazhdojnë në këtë mënyrë edhe në të ardhmen. Damka shtoi se marrëdhëniet me Türkiyen do të vazhdojnë në këtë nivel. Më tej, Damka vuri në dukje se pas zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura në Kosovë është planifikuar që së shpejti të formohet edhe qeveria.

Duke theksuar se do të krijohet qeveri koalicioni, Damka tha: "Ne si komunitet turk në Kosovë jemi të përfaqësuar në parlament me dy deputetë. I kemi përcjellë kryeministrit se do ta mbështesim edhe këtë qeveri. Besoj se do të vazhdojmë në rrugën tonë.”

Ai nënvizoi se do të punojnë për një Kosovë më të bukur.