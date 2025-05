Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi të shtunën se qëllimi i Teheranit është “të arrihet një marrëveshje të drejtë dhe të ndershme” në negociatat indirekte me ShBA-në, që po zhvillohen në kryeqytetin e Omanit, Muskat.

Duke folur për gazetarët pas takimit me ministrin e Jashtëm të Omanit, Badr al-Busaidi, me të mbërritur në Muskat, Araghchi theksoi se Irani hyn në negociata “nga një pozicion barazie”, sipas agjencisë iraniane Tasnim.

“Qëllimi ynë është të arrijmë një marrëveshje të drejtë, të bazuar në respekt të ndërsjellë,” tha ai, duke shtuar se ekziston mundësia për një “mirëkuptim paraprak” me Uashingtonin, nëse ShBA merr pjesë me të njëjtin qëndrim.

“Nëse pala tjetër ka ardhur në tryezë me të njëjtën qasje, atëherë ka vend për një rrugë negociuese konstruktive”, shtoi Araghchi.

Ai shprehu gjithashtu kënaqësinë për “marrëdhëniet e forta dhe të qëndrueshme” midis Iranit dhe Omanit, dhe vlerësoi qëndrimin “e përgjegjshëm” të Muskatit për çështjet rajonale.

Araghchi e përshkroi mikpritjen e bisedimeve indirekte me ShBA-në në Oman si “një shenjë të qartë të qasjes së tij pozitive diplomatike”.

Nga ana e tij, ministri i Jashtëm i Omanit, Busaidi, mirëpriti Araghchin dhe delegacionin e tij, duke i cilësuar marrëdhëniet mes dy vendeve si “të jashtëzakonshme”.

Ai gjithashtu shprehu vlerësim për vendimin e Iranit për të zgjedhur Muskatin si vendin për atë që e quajti “bisedime të rëndësishme” me Shtetet e Bashkuara.

Sipas agjencisë zyrtare iraniane IRNA, Araghchi nisi “konsultimet paraprake” me Busaidin menjëherë pas mbërritjes në Muskat, në prag të negociatave indirekte me delegacionin amerikan që do të zhvilloheshin mbrëmjen e së shtunës.

Busaidi pritet gjithashtu të takohet me negociatorin kryesor amerikan Steve Witkoff, i dërguari special i Presidentit Donald Trump për Lindjen e Mesme.

Bisedimet vijnë pasi Trump, i cili u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 në vitin 2018, i dërgoi një letër Udhëheqësit Suprem të Iranit, Ali Khamenei, në mars, duke e ftuar Teheranin në negociata të drejtpërdrejta.

Në një konferencë të përbashkët për shtyp të hënën e kaluar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë, Trump njoftoi se “negociatat e drejtpërdrejta” me Iranin do të fillonin të shtunën.

Megjithatë, zyrtarët iranianë kanë këmbëngulur se bisedimet do të mbeten indirekte. Araghchi e përsëriti se Teherani nuk i konsideron ende të mundshme bisedimet direkte me Uashingtonin.

ShBA, së bashku me aleatët e saj, përfshirë Izraelin, akuzon Iranin se po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore, një pretendim që Teherani e mohon fuqishëm. Irani këmbëngul se programi i tij bërthamor është vetëm për qëllime paqësore, përfshirë prodhimin e energjisë elektrike.

Sipas mediave izraelite, njoftimi i Trumpit thuhet se ka ardhur si një surprizë për zyrtarët izraelitë, të cilët në mënyrë të përsëritur kanë kërkuar nga Uashingtoni të mbështesë veprimet ushtarake ndaj objekteve bërthamore të Iranit.