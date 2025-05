Ofertat e Dodikut për të zgjidhur sulmin ndaj rendit kushtetues përmes negociatave politike janë të papranueshme, sepse nuk mund të ketë negociata për respektimin e Kushtetutës dhe ligjeve të Bosnjë dhe Hercegovinës, tha Denis Beqiroviq, anëtar i Presidencës së BeH-së, në një mëngjes pune me ftesë të presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan në kuadër të Forumit të katërt të Diplomacisë në Antalya.

Gjatë bisedimeve ndërmjet anëtarëve të Presidencës së BeH-së dhe presidentit Erdoğan, Beqiroviq nënvizoi se presidenti i Entitetit të Republikës Sërpska të BeH-së sulmoi brutalisht rendin kushtetues të shtetit të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe se për këtë ka reaguar gjyqësori.

Ai theksoi se vendimet e institucioneve të pavarura gjyqësore duhet të zbatohen dhe koha e tolerimit të politikave antidejtonike dhe antikushtetuese të Dodikut duhet të marrë fund.

"Deklaratat e disa politikanëve nga Entiteti i RS-së se shkaku i krizës është Përfaqësuesi i Lartë janë të pasakta. Tashmë është e qartë për të gjithë se e gjithë paketa e ligjeve anti-Dejton në entitetin e RS-së është përgatitur prej vitesh dhe se nuk ka të bëjë fare me Përfaqësuesin e Lartë dhe me vendimin e shkallës së parë të Gjykatës së Bosnjës. Prandaj është e rëndësishme që askush në BeH dhe në komunitetin ndërkombëtar të nënvlerësojë rrezikun me të cilin përballet shteti i Bosnjë dhe Hercegovinës", tha Beqiroviq, duke shtuar:

"Vendimet të institucioneve të pavarura gjyqësore nuk komentohen, ato duhet të zbatohen. Këtë duhet ta kuptojë Dodik dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt, të cilët ende po marrin pjesë në sulmin ndaj rendit kushtetues të shtetit të Bosnjë dhe Hercegovinës. Ofertat e Dodikut për të zgjidhur sulmin ndaj rendit kushtetues përmes negociatave politike janë të papranueshme, sepse nuk mund të respektohet ligji për kushtetutën".

Presidenti turk Erdoğan tha se ruajtja e unitetit, paqes dhe stabilitetit të Bosnjë dhe Hercegovinës janë shumë të rëndësishme për Republikën e Türkiyes.

Ai theksoi se edhe në periudhën e ardhshme Türkiye do të forcojë marrëdhëniet me Bosnjë dhe Hercegovinën.