Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan është një nga zërat më të fuqishëm për anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe në të gjitha organizatat e tjera ndërkombëtare, duke u shprehur shumë me fat që vendi i saj ka një partner të tillë.

Osmani iu përgjigj pyetjeve të gazetarit të Anadolus pasi mori pjesë në Forumin e Diplomacisë në Antalya (ADF 2025) zhvilluar në Qendrën e Kongreseve NEST në Rajonin e Turizmit Belek, ku Anadolu është "Partneri Global i Komunikimit".

Duke vlerësuar forumin e ADF-së, Osmani tha se është me rëndësi jetike të bashkohen në një vend liderët botërorë në një kohë kur në mbarë botën ka probleme sigurie, konflikte, kriza humanitare dhe luftëra.

Duke tërhequr vëmendjen në rëndësinë e qasjes që ka në qendër njeriun, si dhe diplomacinë, Osmani theksoi se gjëra të mëdha mund të arrihen kur vendet bashkojnë forcat për të mbrojtur vlerat njerëzore.

Sipas saj forumi i ADF-së pasqyron "fuqinë e partneritetit".

"Është shumë e përshtatshme për ne që forumi të mbahet në Türkiye, vend i cili qëndron pranë Kosovës si një aleat i fortë si në kohë të errëta ashtu edhe në kohë të suksesi", theksoi Osmani.

"Türkiye është një nga partnerët tanë më të rëndësishëm"

Presidentja Osmani tha se midis Türkiyes dhe Kosovës ka lidhje të forta.

"Türkiye ishte me ne në kohët më të vështira të rajonit tonë. Türkiye është një nga partnerët tanë më të rëndësishëm në fushën ekonomike dhe të mbrojtjes", theksoi Osmani.

Më tej, presidentja kosovare theksoi se presidenti Erdoğan është një lider që gjithmonë ka qëndruar pranë Kosovës, duke shtuar se ai ka mbështetur Kosovën në drejtim të bashkëpunimeve të reja me vendet e tjera të botës.

"Presidenti Erdoğan është një nga zërat më të fuqishëm për anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe në të gjitha organizatat e tjera ndërkombëtare", u shpreh Osmani duke shtuar se është shumë me fat që kanë një partner të tillë dhe se do të bëjë gjithçka që ky partneritet të zhvillohet më tutje.

Osmani gjithashtu kërkoi nga Erdoğan mbështetje që t'i bindë vendet që nuk mbështesin anëtarësimin e Kosovës në NATO.

Bashkëpunimet në fushën e mbrojtjes

Më tej, Osmani shpjegoi se pas marrjes së detyrës është takuar me presidentin Erdoğan me qëllim të zhvillimit të marrëdhënieve strategjike dhe se në këtë drejtim me Türkiyen kanë filluar bashkëpunimin në fushën e mjeteve ajrore pa pilot dhe në industrinë e mbrojtjes.

Ajo tha se me Türkiyen kanë zhvilluar bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, duke njoftuar se një nga pikat kryesore të agjendës në takimin e djeshëm me presidentin Erdoğan ishte industria e mbrojtjes.

"Duke marrë parasysh se sa mirë kanë funksionuar deri tani marrëdhëniet tona dypalëshe me Türkiyen, jam shumë e bindur se ky partneritet do të bëhet edhe më i mirë dhe më i fortë brenda katër viteve të ardhshme", tha Osmani.

"Qasje që në qendër ka njeriun"

Duke folur lidhur me sulmet e Izraelit ndaj Gazës, Osmani theksoi se të gjithë liderët botërorë duhet t'i kthehen qasjes që në qendër ka njeriun, me anë të cilës vuajtjet e njerëzve mund të marrin fund.

"Kam besim të madh në punën që presidenti Erdoğan po bën për të ndalur konfliktet anembanë botës", tha presidentja e Kosovës Osmani për Anadolu.