ShBA-ja dhe Argjentina thanë të martën se po lançojnë një sistem shëndetësor ndërkombëtar 'alternativ' të ndarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh).

"Mënyra se si OBSh-ja e trajtoi pandeminë COVID-19 zbuloi mangësi serioze strukturore dhe operacionale që minuan besimin global dhe nxori në pah nevojën urgjente për një lidership të pavarur dhe të bazuar në shkencë në shëndetin global", thanë në një deklaratë Sekretari i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore i ShBA-së, Robert F. Kennedy Jr., dhe Ministri i Shëndetësisë i Argjentinës, Mario Lugones.

Pas kthimit në Zyrën Ovale në janar, Presidenti Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për tërheqjen e ShBA-së nga OBSh-ja. Në shkurt, Presidenti argjentinas, Javier Milei, e ndoqi.

"Ekzistojnë shqetësime të dokumentuara mirë në lidhje me menaxhimin e hershëm të pandemisë dhe rreziqet që lidhen me lloje të caktuara kërkimesh. Në vend që të siguronte transparencë në kohë, OBSh-ja dështoi të siguronte qasje kritike në informacion, duke dëmtuar aftësinë e vendeve për të vepruar shpejt dhe në mënyrë efektive, me pasoja shkatërruese globale", thanë Kennedy dhe Lugones në një deklaratë.

Veçmas, Kennedy tha se pati një "takim të mrekullueshëm" me Milein.

Kennedy shkroi në X se ata diskutuan tërheqjen e ndërsjellë nga OBSh-ja dhe "krijimin e një sistemi alternativ ndërkombëtar shëndetësor të bazuar në shkencën e standardeve të arta dhe të lirë nga impulset totalitare, korrupsioni dhe kontrolli politik".