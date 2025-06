Aktivistët zviceranë janë nisur nga vendi i tyre për të marrë pjesë në "Marshimin Global drejt Gazës".

Në marsh do të marrin pjesë aktivistë dhe punonjës të kujdesit shëndetësor nga 54 vende për të protestuar kundër luftës së vazhdueshme gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës.

Pjesëmarrësit do të mblidhen në kryeqytetin e Egjiptit, Kajro, më 12 qershor dhe do të udhëtojnë për në qytetin egjiptian al-Arish.

Nga atje, protestuesit do të marshojnë për tre ditë deri në pikën kufitare Rafah dhe do të organizojnë protesta me tenda.

Protestuesit, të cilët do të qëndrojnë në pikën kufitare Rafah për tre ditë, do të mbajnë gjithashtu një tubim të madh për të tërhequr vëmendjen ndaj shtypjes që pëson i gjithë populli i Gazës.

Aktivistët planifikojnë ta përfundojnë aksionin e tyre më 20 qershor.

Aktivisti zviceran Samuel Crettenand, i cili u nis për të marrë pjesë në marsh, i tha Anadolut se ata kishin menduar të ndërmerrnin veprime për një kohë të gjatë dhe se vendosën të shkonin në Egjipt.

"Sepse është e vetmja mënyrë për t'iu afruar njerëzve gjatë kësaj krize humanitare.

"Është një gjenocid dhe ne u përpoqëm ta ndalonim dhe kjo ishte gjëja më e mirë që mund të bënim në këtë pikë. Çfarë tjetër mund të bëjmë? Ne u përpoqëm gjithçka që mundëm dhe nuk kemi ide më të mirë se kjo.

"Por lëvizja është e madhe tani dhe mendoj se do të ketë një ndikim të madh për të lejuar hyrjen e ndihmës humanitare në Gaza. Nëse nuk do të kemi sukses, tjetri do ta arrijë këtë", tha Crettenand.

Duke vënë në dukje se ata do të takohen me aktivistë nga e gjithë bota në Kajro më 12 qershor, ai tha se ata planifikojnë të shkojnë në al-Arish me autobus në mëngjesin e 13 qershorit nëse autoritetet egjiptiane e lejojnë këtë.

Duke theksuar se janë në kontakt me ambasadorët e shumë vendeve në Egjipt, Crettenand vuri në dukje se ata nuk e kanë dritën jeshile tani për tani, duke shtuar se as dritën e kuqe nuk e kanë tani.

"Mendoj se ata (autoritetet egjiptiane) do të na ndihmojnë. Mendoj se kanë të njëjtin qëllim që ndihma humanitare të hyjë në Rripin e Gazës.

"Jam i sigurt se do të jemi nën sigurinë e qeverisë egjiptiane", shtoi ai.

Duke theksuar se "nuk është aspak i frikësuar", Crettenand tha: "Njerëzit në Gaza po vuajnë aq shumë sa duhet të jemi mijëra e mijëra atje për t'i ndihmuar.

"Po vijmë t'i ndihmojmë dhe shpresojmë ta arrijmë."

“Zemra jonë, trupi ynë, shpirti ynë janë me palestinezët”

Raya, një aktiviste zvicerane me origjinë palestineze, tha se ata shkojnë në Rafah për humanizëm dhe drejtësi, duke shprehur se përmes kësaj iniciative, synojnë të zgjojnë njerëzimin.

Duke theksuar se palestinezët kanë shpresuar për fundin e shtypjes izraelite për një kohë të gjatë, Raya shtoi: "Pra, shpresa është gjithmonë aty dhe ne shpresojmë se mund ta arrijmë.

"Ne jemi të gjithë së bashku dhe jemi të gjithë, zemra jonë, trupi ynë është me ta, shpirti ynë është me ta.

"Dhe shpresojmë se mund të bëjmë diçka që ata më në fund të jetojnë si të gjithë qenie njerëzore dhe të kenë të drejta."

Marshimi i planifikuar vjen ndërsa gjenocidi në Gaza është në vitin e tij të dytë. Operacionet ushtarake izraelite rifilluan më 18 mars pas rënies së një armëpushimi që kishte qenë në fuqi që nga 19 janari.