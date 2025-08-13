RAJONI
Restaurohet rrethimi i Parkut Kombëtar të Butrintit, realizohet sipas të projektit të viteve`60
Rrethimi ishte projektuar nga arkitekti Gani Strazimiri në vitet ’60. Pas më shumë se dy dekadash, ky element i infrastrukturës është rikthyer në gjendjen e tij të plotë funksionale dhe estetike.
Restaurohet rrethimi i Parkut Kombëtar të Butrintit, realizohet sipas të projektit të viteve`60
15 orë më parë

Ka përfunduar restaurimi i rrethimit të Parkut Kombëtar të Butrintit, i cili u projektua në vitet ’60 nga arkitekti Gani Strazimiri. 

Pas më shumë se 20 vitesh pa ndërhyrje të rëndësishme, ky element i infrastrukturës është rikthyer në gjendje të plotë funksionale dhe estetike.

Punimet u realizuan duke përdorur materiale origjinale dhe duke respektuar konceptin arkitektonik fillestar. Në një postim në rrjetet sociale, Parku Kombëtar i Butrintit theksoi se ky projekt nuk është thjesht një restaurim, por edhe një homazh për mjeshtërinë e projektuesit, si dhe një investim në ruajtjen e trashëgimisë së Butrintit për brezat e ardhshëm.

Butrinti renditet i pari ndër pesë institucionet e trashëgimisë kulturore më të vizituara në Shqipëri për periudhën janar–korrik 2025. Sipas të dhënave të publikuara nga ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhja, parku është vizituar në këtë periudhë nga 150.178 vizitorë vendas dhe të huaj.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
