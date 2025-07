Ministri i Trashëgimisë i Izraelit, nga radhët e krahut të djathtë ekstrem, Amichai Eliyahu, ka pohuar se qeveria e Tel Avivit po përpiqet të shkatërrojë Rripin e Gazës, duke dëbuar palestinezët nga zona dhe duke e mbushur atë me kolonë, si dhe duke e "judaizuar gjithë Gazën".

Eliyahu bëri një vlerësim të situatës aktuale gjatë një programi që mori pjesë në një radio lokale.

Ministri ekstremist, i cili më parë kishte deklaruar se hedhja e një bombe atomike në Gaza ishte "ndër opsionet e tyre", tha se qeveria izraelite po përpiqet për shkatërrimin e Gazës.

Duke iu drejtuar raporteve se palestinezët në rajon do të dëbohen në vende të tjera dhe se kolonët hebrenj do të vendosen në Gaza, Eliyahu tha: "E gjithë Gaza do të jetë hebreje".

Ministrat dhe anëtarët e parlamentit izraelit deklarojnë shpesh se i gjithë Rripi i Gazës do të pushtohet dhe palestinezët atje do të deportohen në vende të tjera.

Dëbimi i palestinezëve nga Gaza në vende të tjera dhe ndërtimi i vendbanimeve të paligjshme u diskutuan në një takim këtë javë në Parlamentin izraelit, ku morën pjesë disa ministra dhe deputetë të ekstremit të djathtë.

Qeveria izraelite këmbëngul në planin e saj për të dëbuar palestinezët

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yisrael Katz, njoftoi se ka udhëzuar Shefin e Shtabit të Përgjithshëm, Eyal Zamir, të përgatisë një plan për të krijuar një "qytet të ndihmës humanitare" në Rafah me qëllim deportimin e palestinezëve në vende të tjera.

Katz kishte njoftuar se, brenda fushëveprimit të planit në fjalë, ata synojnë të deportojnë 600.000 palestinezë në rajon në fazën e parë, dhe më pas të gjithë palestinezët në Rripin e Gazës, dhe se do të ngrenë një "qytet tendash" për këtë qëllim.

Katz theksoi se palestinezët që hynë në zonë nën mbikëqyrje nuk do të jenë kurrë në gjendje të kthehen në pjesë të tjera të Rripit të Gazës dhe se kjo është "shumë e rëndësishme për Izraelin" në aspektin e zbatimit të të ashtuquajturit "migrim vullnetar" të palestinezëve në vende të tjera.

Organizatat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut kishin kritikuar përqendrimin e palestinezëve nga Izraeli në këtë rajon, duke monopolizuar ndihmën humanitare dhe duke thënë se kjo do të përbënte një "kamp përqendrimi" dhe jo një "qytet ndihme humanitare".