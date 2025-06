Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, u takua të enjten me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Romë, përpara një samiti të aleancës transatlantike që do të mbahet këtë muaj në Hagë, i cili do të trajtojë çështjen kryesore të shpenzimeve të mbrojtjes.

Zyra e kryeministrisë italiane tha se takimi lejoi "një shkëmbim të thellë në përgatitje për Samitin e ardhshëm të NATO-s".

Ajo shtoi se të dy udhëheqësit trajtuan çështjet e "shpenzimeve të sigurisë kolektive dhe ndërtimit të një industrie mbrojtëse gjithnjë e më inovative dhe konkurruese, në plotësim me BE-në".

"Gjatë takimit u riafirmua edhe një herë mbështetja për Ukrainën dhe roli i Aleancës Atlantike si një shtyllë thelbësore për mbrojtjen kolektive, si dhe rëndësia e një qasje 360 ​​gradë ndaj sigurisë euroatlantike", shtoi zyra e Melonit.

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Hagë më vonë në qershor, ku kërkesat e tij që Evropa t’i rrisë shpenzimet e mbrojtjes do të dominojnë agjendën.



Trump ka kritikuar prej kohësh partnerët e NATO-s për mospagimin e pjesës së tyre të shpenzimeve të sigurisë dhe samiti në Hagë do të jetë i pari me aleancën që nga kthimi i tij në pushtet.

Italia është një nga kontribuesit më të ulët të shpenzimeve të mbrojtjes në NATO, me më pak se 1.5% të prodhimit të saj të investuar në mbrojtje në vitin 2024, shumë më poshtë objektivit ekzistues prej 2% të aleancës.

Trump u ka kërkuar aleatëve të zotohen të shpenzojnë 5% në samit.

Roma ka njoftuar se do të përmbushë objektivin prej 2% këtë vit, ndërsa Rutte ka propozuar një objektiv të ndarë prej 3.5% shpenzimesh për aftësitë kryesore të mbrojtjes, plus 1.5% të tjera në fusha të lidhura me to, të tilla si siguria kibernetike dhe infrastruktura.