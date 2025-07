Nën kujdesin e Ambasadës së Türkiyes në Tiranë është organizuar ceremonia përkujtimore për përvjetorin e nëntë të tentativës për grusht shteti në Türkiye, tentativë e ndërmarrë nga organizata terroriste FETO, që shënohet si Dita e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar.

Në ceremoninë e organizuar te Memoriali i Dëshmorëve të 15 Korrikut në Parkun e Madh të Liqenit Artificial në Tiranë, ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve turke në Shqipëri, të organizatave të shoqërisë civile, qytetarë turq dhe qytetarë shqiptarë.

Ambasadori turk në Tiranë, Tayyar Kağan Atay, në fjalën e tij gjatë aktivitetit u shpreh se kombi turk, nëpërmjet rezistencës së tij të ndershme, arriti të mbrojë rendin e tij kushtetues, parlamentin dhe qeverinë legjitime, dhe shtoi se shkroi një epope demokratike. "Si rezultat i luftës heroike të popullit turk për ta mbrojtur shtetin e tij, fitorja u quajt Türkiye", u shpreh Atay.

Ambasadori Atay theksoi se është vërtetuar edhe një herë se tentativa për grusht shteti e 15 korrikut u orkestrua nga FETO, duke shtuar se: "FETO, një organizatë terroriste dhe e krimit të organizuar, siç e shikojmë edhe në Shqipëri për të çuar përpara agjendën e saj të fshehtë tinëzare, ndonjëherë paraqitet si një organizatë joqeveritare, ndonjëherë si një institucion arsimor dhe ndonjëherë si një bashkësi fetare, me mbështetjen e shumë shtresave shoqërore, e ndërkombëtarëve dhe qelizave sekrete me një cilësi të ngjashëm me kultin, e cila rastis rrallë në histori".

Ambasadori turk shtoi se një pjesë e madhe e organizatës FETO në vendet mike dhe aleate është shkatërruar falë bashkëpunimit ndërkombëtar që shteti turk ka ndjekur.

"FETO përbën një kërcënim serioz për të ardhmen e çdo vendi në të cilin vepron"

"FETO përbën një kërcënim serioz për të ardhmen e çdo vendi në të cilin vepron. Fatkeqësisht, në Shqipëri, ne e shohim organizatën FETO se akoma vijon të ruajë praninë e saj të rrezikshme dhe duke vazhduar përpjekjet e saj për të shfrytëzuar popullin shqiptar përmes sektorëve të shëndetësisë, arsimit dhe fushës fetare", tha Atay.

Atay theksoi se për të parandaluar që Shqipëria të përjetojë të njëjtat përvoja të dhimbshme si Türkiye, vijojnë të shpjegojnë në çdo rast se çfarë është një brez i ri i organizatës terroriste FETO dhe se vazhdojnë përpjekjet për ta rritur ndërgjegjësimin publik për agjendat e errëta të organizatës FETO.

"Ne vlerësojmë dhe i kushtojmë një rëndësi të veçantë mbështetjes së Shqipërisë ndaj Türkiyes, si partneri, aleati ynë strategjik, për t’i mbrojtur të drejtat e saj sovrane, integritetin e pandashëm të atdheut të saj dhe përpjekjet e saj legjitime për të mbrojtur të drejtat e saj që rrjedhin nga marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare, dhe ripërsërisim qëndrimin tonë në çdo rast se do të ndërmerren hapa konkretë në luftën kundër terrorizmit", tha Atay.

"Türkiye e qëndrueshme, demokratike dhe e fortë është një aleat i çmuar për Ballkanin dhe shqiptarët"

Kryetari i Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra, duke folur në emër të organizatave të shoqërisë civile tha se një Türkiye e qëndrueshme, demokratike dhe e fortë është një aleat i çmuar për Ballkanin dhe shqiptarët.

"Populli shqiptar i lidhur si vëllai me vëllanë me popullin e madh turk do të jetë përherë përkrah tij në përpjekjet e përbashkëta për liri demokraci e prosperitet", tha ai.

Gurra u shpreh se Shqipëria, fatkeqësisht, numëron një nga përqendrimet më të mëdha të organizatës FETO në rajon.

"Rreziku nuk ishte vetëm brenda kufijve të Türkiyes. Tentakulat e kësaj organizate (FETO) ishin shtrirë në shumë vende të botës përfshirë edhe Shqipërinë. Nëpërmjet rrjeteve të shkollave, universiteteve, bizneseve dhe mediave, struktura gyleniste kishte arritur të ndërtojë një prezencë të konsiderueshme edhe në vendin tonë. Në këtë situatë, nuk mund të qëndrohet indiferent. Është detyrë e institucioneve shqiptare që të vlerësojnë me seriozitet këto zhvillime dhe të mbrojnë vlerat e shoqërisë shqiptare", tha Gurra.

Gjatë ceremonisë u bënë lutje për dëshmorët e 15 Korrikut, ndërkohë u ekspozuan edhe fotografi gjatë dhe pas tentativës për grusht shteti në Türkiye.

Türkiye shënon sot 15 Korrikun, Ditën e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, që shënon edhe përvjetorin e nëntë kur organizata terroriste FETO kreu një tentativë të dështuar për grusht shteti më 15 korrik 2016.