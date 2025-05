Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul kritikoi strategjinë e Izraelit ndaj Gazës, duke theksuar se mohimi i ushqimit dhe ilaçeve për civilët palestinezë ishte "i papranueshëm" dhe shkel ligjin ndërkombëtar humanitar.

Duke folur në Forumin Evropian WDR në Berlin, Wadephul shprehu shqetësimin e thellë të Gjermanisë për situatën në Gaza dhe nënvizoi përpjekjet e vazhdueshme diplomatike për të bindur qeverinë izraelite të lejojë më shumë shpërndarje ndihmash për civilët palestinezë.

"Lidhur me Rripin e Gazës, qeveria izraelite po ndjek një strategji të dyfishtë, të cilën ne e konsiderojmë të gabuar. Nga njëra anë, një mosfurnizim me ushqim dhe ilaçe dhe së dyti, një intensifikim shumë i fortë i operacioneve ushtarake, padyshim me qëllim që popullsia të zhvendoset gjithnjë e më shumë në jug", tha ai.

"Dhe e kam bërë të qartë këtë që nga fillimi, gjatë vizitës sime të fundit prezantuese në Izrael, se kjo politikë nuk mund të marrë mbështetjen e Gjermanisë. Dhe meqenëse kjo politikë po vazhdon - dhe ndërsa ka shpërndarje fillestare të ndihmave, por ato nuk janë rritur ndjeshëm - kritikat tona po bëhen gjithnjë e më të forta", theksoi kryediplomati gjerman.

Wadephul paralajmëroi më tej se shkeljet e vazhdueshme të ligjit ndërkombëtar humanitar mund ta bëjnë Gjermaninë t'i ndalojë furnizimet me armë për Izraelin.

"Ne mbrojmë sundimin e ligjit kudo dhe kjo përfshin të drejtën ndërkombëtare humanitare. Dhe aty ku shohim rreziqe se ajo po shkelet, sigurisht që do të ndërmarrim veprime dhe sigurisht nuk do të furnizojmë me armë që do të çonin në shkelje të mëtejshme", tha ai.

Ministri tha se ekspertët ligjorë të Ministrisë së Jashtme do të përgatisin një raport javën e ardhshme për t'i udhëhequr vendimet e ardhshme të qeverisë për këtë çështje.

Gjermania ka qenë prej kohësh mbështetëse e vendosur e Izraelit, me udhëheqës politikë që theksojnë vazhdimisht përgjegjësinë historike të vendit ndaj Izraelit që rrjedh nga e kaluara e tij naziste dhe krimet e kryera kundër hebrenjve gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Megjithatë, qeveria e koalicionit e kancelarit Friedrich Merz ka marrë një qëndrim më kritik ndaj Izraelit këtë javë, duke iu përgjigjur ofensivës së tij ushtarake në Gaza, bllokadës së vazhdueshme të ndihmës dhe propozimeve të ministrave izraelitë për dëbimin e palestinezëve dhe aneksimin territorial.