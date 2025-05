Israel fordømmer Frankrigs plan om at anerkende Palæstina Israel fordømmer Frankrigs plan om at anerkende Palæstina

Israels udenrigsminister Gideon Saar hævder, at Palæstina er en fiktiv stat og kalder enhver anerkendelse for en "belønning for terrorisme".