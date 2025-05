Ifølge The Moscow Times har flere russiske lovgivere rettet skarp kritik mod vestlige animationsfilm og spil. Figurer som Shrek og Grinchen bliver fremhævet som eksempler på karakterer med en “ødelæggende effekt” på russiske børn.

“De virker måske ikke sådan, men de har både fysiske og personlighedsmæssige fejl”, sagde Duma-medlem Yana Lantratova ved en rundbordsdiskussion, hvor hun viste dias med “gode” sovjetiske figurer sammenlignet med vestlige karakterer.

Et af diassene, som The Moscow Times citerer, advarede om, at vestlig kultur har gjort fejlbehæftede figurer til helte, hvilket har udvisket idealet om den rent positive helt.

Figurer fra Shrek, Grinchen og Monsters, Inc. blev brugt som eksempler.

Sergej Mironov, leder af partiet Et Retfærdigt Rusland, kaldte tendensen en del af en bredere “hybridkrig” fra Vesten:

“Hvis du vil besejre en fjende, så opdrag deres børn”, sagde han og tilføjede: “Desværre arbejder (vestlige lande) meget aktivt på at indoktrinere vores børn.”

Lantratova pegede også på juridiske smuthuller, der gør det vanskeligt for myndighederne at blokere indholdet, men hun meddelte, at hun vil fremsætte forslag til en Duma-gruppe, der arbejder på at styrke “traditionelle russiske åndelige værdier”.