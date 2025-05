Israels udenrigsminister Gideon Saar har fordømt Frankrigs plan om at anerkende en palæstinensisk stat og siger, at det vil være en “belønning for terrorisme”.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron sagde onsdag i et interview sendt på France 5, at Frankrig planlægger at anerkende staten Palæstina og muligvis vil gøre det i juni i forbindelse med en international konference, som Frankrig afholder sammen med Saudi-Arabien.

“Ethvert lands ‘ensidige anerkendelse’ af en fiktiv palæstinensisk stat – i den virkelighed, vi alle kender – vil være en præmie for terror og en styrkelse af Hamas”, skrev Saar på X onsdag.

Han tilføjede, at sådanne handlinger "ikke bringer fred, sikkerhed eller stabilitet nærmere”, men tværtimod “skubber det længere væk”.

Macron understregede, at anerkendelse er nødvendigt: “Vi må bevæge os hen imod anerkendelse, og det vil vi gøre i de kommende måneder”.

Han sagde, at den planlagte konference om implementering af en tostatsløsning i regionen, som forventes at finde sted i New York, kan blive et vendepunkt.

“Vores mål er at være værter for denne konference (om Palæstina) med Saudi-Arabien engang i juni, hvor vi kan færdiggøre denne handling af gensidig anerkendelse mellem flere parter”, udtalte han.

Macrons udtalelser kommer midt i stigende internationale opfordringer til en politisk løsning på konflikten i Gaza, hvor Israel siden oktober 2023 har dræbt over 50.000 mennesker.

I februar 2024 sagde Macron, at anerkendelse af en palæstinensisk stat “ikke er et tabu for Frankrig”, og understregede, at et sådant skridt er en moralsk og politisk nødvendighed.

“Vi skylder det palæstinenserne, hvis håb er blevet trampet på alt for længe. Vi skylder det israelerne, som har oplevet det største antisemitiske massemord i dette århundrede. Vi skylder det regionen, der længes efter at slippe fri fra kaos og hævn”, sagde han dengang.

Voksende anerkendelse af Palæstina

I øjeblikket anerkender 147 ud af FN’s 193 medlemslande staten Palæstina. I maj sidste år sluttede Spanien, Irland og Norge sig til denne gruppe, hvilket bringer antallet af anerkendende EU-lande op på 10.

De øvrige er Bulgarien, den græskskontrollerede del af Cypern, Malta, Ungarn, Polen, Sverige og Rumænien.

Flere andre europæiske lande, især i Østeuropa – herunder Ukraine, Albanien, Serbien, Montenegro og Hviderusland – har også anerkendt Palæstina.

Uden for Europa har Bahamas, Trinidad og Tobago, Jamaica og Barbados ligeledes anerkendt Palæstina.