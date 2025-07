Rettungskräfte aus 90 Ländern haben die Bergungsarbeiten nach den schweren Erdbeben in Türkiye unterstützt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag mit Verweis auf Angaben des türkischen Außenministeriums.

Demnach trafen bereits wenige Stunden nach der Katastrophe als erstes ausländisches Hilfsteam 370 Rettungskräfte aus Aserbaidschan in Türkiye ein. Insgesamt hätten 899 Aserbaidschaner an den Bergungsarbeiten teilgenommen. Auch heute noch seien 309 Helfer aus dem Land in der Provinz Kahramanmaraş im Einsatz. Alle anderen Rettungskräfte seien in ihre Heimatländer zurückgekehrt.

Auch den Bergungsarbeiten von Helfern aus Griechenland kam eine besondere Bedeutung zu. Der Einsatz des 67-köpfigen Teams aus dem Nachbarland sorgte für eine Deeskalation in den angespannten Beziehungen zwischen Ankara und Athen.

