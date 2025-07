Der türkische Rüstungshersteller Baykar hat eine neue Hilfskampagne für die Erdbebenopfer in Türkiye ins Leben gerufen. Das Erfolgsunternehmen will einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge 10.000 Tablets an das Bildungsministerium spenden. Diese sollen den Schülern übergeben werden, die sich aktuell auf die Zentralprüfungen für die Aufnahme in den Universitäten und weiterführenden Schulen vorbereiten.

Das Unternehmen lege großen Wert auf die Bildung der Schüler in der Erdbebenregion, so Baykar-Direktor Selçuk Bayraktar. „Wir rufen unser Volk und alle Institutionen auf, an dieser Kampagne teilzunehmen.“

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten am 6. Februar elf türkische Provinzen im Südosten des Landes schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen mehr als 48.000 Menschen bei der Katastrophe ums Leben.

