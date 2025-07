Die Organisatoren des türkischen Luft- und Raumfahrtfestivals TEKNOFEST wollen insgesamt 65.000 Tablets an die Schüler in der Erdbebenregion schenken. Die Tablets sollen zunächst dem Bildungsministerium übergeben werden, wie am Dienstag bekannt wurde. Das Ministerium soll die Geräte anschließend an Schüler verteilen, die sich aktuell auf die Zentralprüfungen für den Zugang zu Universitäten und weiterführenden Schulen vorbereiten.

Das türkische Rüstungsunternehmen Baykar hatte vergangene Woche als erster Teknofest-Organisator die Kampagne mit einer ersten Spende von 10.000 Tablets ins Leben gerufen. Die übrigen Organisatoren und Sponsoren zogen nun mit 55.000 weiteren Geräten nach.

Baykar-Direktor Selçuk Bayraktar hatte sich nach Kampagnenstart für eine landesweite Beteiligung ausgesprochen. „Wir rufen unser Volk und alle Institutionen auf, an dieser Kampagne teilzunehmen“, hatte er gesagt.

