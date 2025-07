Nach dem Terroranschlag in Ankara zeigt das US-Außenministerium Solidarität mit Türkiye. Die USA stehen „fest“ an der Seite ihres NATO-Verbündeten und des türkischen Volkes im Kampf gegen die Terrororganisation PKK, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller während einer Pressekonferenz am Montag. Die USA verurteile den Terroranschlag in der türkischen Hauptstadt „aufs Schärfste“, betonte Miller. Den Verletzten wünschte er eine „rasche Genesung“. „Wir verstehen, dass die PKK eine legitime Sicherheitsbedrohung für die Türkei darstellt“, fügte er hinzu.

Nach dem Anschlag in Ankara war die Identität eines der Terroristen festgestellt worden. Laut Erklärung des türkischen Innenministeriums vom Montag wurde der PKK-Terrorist Hasan Oğuz (Kodename Kanivar Erdal) durch DNA-Analysen ermittelt. Die Ermittlungen zu dem anderen Terroristen laufen demnach noch.

Am Sonntag um 9:30 Uhr (Ortszeit) hatte sich ein Terrorist vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt. Bei einem Schusswechsel wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der zweite Terrorist wurde außer Gefecht gesetzt.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein.

