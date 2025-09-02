Türkiye se afianza en la élite mundial de la industria de defensa: cinco empresas de este país destacan entre las más valiosas del mundo en el sector en 2025, según el top 100 de la revista especializada Defence News. Este logro refleja el rápido crecimiento del sector y su influencia creciente en el mercado global.
Aselsan fue la compañía turca mejor posicionada en la lista, al situarse en el puesto 43, con ingresos de 3.540 millones de dólares. Esta empresa se dedica a la investigación, desarrollo y fabricación de productos militares avanzados.
Por su parte, Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) ocupó el puesto 47. Conocida por su investigación y desarrollo de última generación, así como por su compromiso con las soluciones de alta tecnología, se ha enfocado en las exportaciones y la entrega de productos estructurales a gigantes de la aviación civil.
Luego, le siguió Roketsan, una institución líder para el diseño, desarrollo y fabricación de cohetes y misiles, en el puesto 71.
En el puesto número 78 destacó Asfat, compañía bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, mientras que en el puesto 80 figuró la histórica Corporación de Maquinaria e Industria Química (MKE).
En comparación con 2024, TAI subió tres lugares, Asfat ascendió 16 posiciones y MKE avanzó cuatro. Estos resultados confirman la expansión sostenida de la industria turca, tanto a nivel nacional como más allá de sus fronteras.
En tanto, en los primeros 10 puestos de la clasificación figuraron seis compañías de Estados Unidos, dos de China, y una de Reino Unido y Francia. Lockheed Martin se mantuvo en el primer puesto con ingresos de 68.390 millones de dólares, seguida por RTX y la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China.
Northrop Grumman se ubicó en la cuarta posición y General Dynamics en la quinta, mientras que BAE Systems ocupó el sexto lugar. Boeing se situó séptima, China State Shipbuilding Corporation Limited en octava, L3Harris Technologies en novena y Thales en décima.
En total, la lista incluyó 48 compañías de Estados Unidos, seis de Reino Unido, cinco de Türkiye, cinco de Francia, cinco de China, cuatro de Alemania y tres tanto de Corea del Sur como de Israel.