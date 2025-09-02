TÜRKİYE
2 min de lectura
Cinco empresas turcas destacan en top 100 global de compañías más valiosas de industria de defensa
Türkiye sigue consolidando su presencia en la industria global de defensa: las empresas turcas Aselsan, TAI, Roketsan, Asfat y MKE hacen parte de la lista de las 100 compañías más valiosas del sector, publicada por Defence News.
Cinco empresas turcas destacan en top 100 global de compañías más valiosas de industria de defensa
Las 10 principales empresas de la lista incluían seis de Estados Unidos, dos de China y una de Reino Unido y Francia. / AA
2 de septiembre de 2025

Türkiye se afianza en la élite mundial de la industria de defensa: cinco empresas de este país destacan entre las más valiosas del mundo en el sector en 2025, según el top 100 de la revista especializada Defence News. Este logro refleja el rápido crecimiento del sector y su influencia creciente en el mercado global.

Aselsan fue la compañía turca mejor posicionada en la lista, al situarse en el puesto 43, con ingresos de 3.540 millones de dólares. Esta empresa se dedica a la investigación, desarrollo y fabricación de productos militares avanzados.

Por su parte, Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) ocupó el puesto 47. Conocida por su investigación y desarrollo de última generación, así como por su compromiso con las soluciones de alta tecnología, se ha enfocado en las exportaciones y la entrega de productos estructurales a gigantes de la aviación civil.

Luego, le siguió Roketsan, una institución líder para el diseño, desarrollo y fabricación de cohetes y misiles, en el puesto 71.

En el puesto número 78 destacó Asfat, compañía bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, mientras que en el puesto 80 figuró la histórica Corporación de Maquinaria e Industria Química (MKE).

En comparación con 2024, TAI subió tres lugares, Asfat ascendió 16 posiciones y MKE avanzó cuatro. Estos resultados confirman la expansión sostenida de la industria turca, tanto a nivel nacional como más allá de sus fronteras.

Recomendados
RelacionadoTRT Global - “Cúpula de Acero”: cómo funciona el nuevo escudo antiaéreo que blinda los cielos de Türkiye

En tanto, en los primeros 10 puestos de la clasificación figuraron seis compañías de Estados Unidos, dos de China, y una de Reino Unido y Francia. Lockheed Martin se mantuvo en el primer puesto con ingresos de 68.390 millones de dólares, seguida por RTX y la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China.

Northrop Grumman se ubicó en la cuarta posición y General Dynamics en la quinta, mientras que BAE Systems ocupó el sexto lugar. Boeing se situó séptima, China State Shipbuilding Corporation Limited en octava, L3Harris Technologies en novena y Thales en décima.

En total, la lista incluyó 48 compañías de Estados Unidos, seis de Reino Unido, cinco de Türkiye, cinco de Francia, cinco de China, cuatro de Alemania y tres tanto de Corea del Sur como de Israel.


FUENTE:TRT World
Explora
Tribunal de Gaza pide que Asamblea General de ONU tenga facultad para autorizar intervención armada
Grupo SDF envía “señales contradictorias” sobre acuerdo del 10 de marzo, afirma presidente de Siria
Reunión Trump-Zelenskyy incluye a líderes europeos, mientras se anticipa pronto encuentro con Putin
Israel despliega nueva “trampa de sangre” para desplazar forzosamente a palestinos en Ciudad de Gaza
Erdogan destaca que cumbre de Trump y Putin da un “nuevo impulso” para terminar la guerra en Ucrania
Hambre, fuego y sangre: Israel ha matado a 1.760 palestinos que buscaban alimentos en Gaza, dice ONU
"Gaza no tiene tiempo que perder": Erdogan pide acción urgente para evitar colapso humanitario total
¿Qué pasó en cumbre de Trump y Putin en Alaska? Sin acuerdo sobre guerra en Ucrania pero con avances
Ministro israelí anuncia más asentamientos en Cisjordania: “Entierran la idea de Estado palestino”
Niños desnutridos llenan hospitales de Gaza, mientras Netanyahu niega la hambruna
Putin y Trump, frente a frente: ¿qué posturas y expectativas llevan a la reunión en Alaska?
Presidente Erdogan dialoga con líder de la OTAN sobre guerra en Ucrania antes de cumbre Trump-Putin
Más de 100 ONG denuncian que Israel les niega la entrada de ayuda humanitaria en Gaza
Informe de derechos humanos de EE.UU. modera crítica a gobiernos afines a Trump y endurece a rivales
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us