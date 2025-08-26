Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), se reunió con Haftar, de Libia. en el puerto de Bengasi, un día después de que un buque de la marina turca atracara en ese puerto.

Delegaciones militares de Türkiye y Libia sostuvieron un encuentro como parte de la visita del buque TCG Kinaliada al puerto de Bengasi, informó este lunes el Ministerio de Defensa Nacional turco.

A través de la red social turca NSosyal, el ministerio añadió que, en cabeza del mayor general Ilkay Altindag, la delegación de Defensa se reunió con Saddam Haftar, subcomandante del autodenominado Ejército Nacional Libio.

Las conversaciones se centraron en posibles esfuerzos conjuntos bajo el lema “Una Libia, un Ejército”. También contaron con la participación Guven Begec, embajador de Türkiye en Libia, y Serkan Kiramanlioglu, cónsul general de Türkiye en Bengasi.