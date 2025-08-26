TÜRKİYE
Jefe de Inteligencia de Türkiye se reúne con Haftar de Libia en el puerto de Bengasi
El encuentro entre Ibrahim Kalin, jefe de Inteligencia de Türkiye, y Haftar, de Libia, se dio un día después de que el buque TCG Kinaliada, de la marina turca, atracara en el puerto de Bengasi.
Ibrahim Kalin se reunió con Haftar, de Libia en el puerto de Bengasi. / AA
26 de agosto de 2025

Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), se reunió con Haftar, de Libia. en el puerto de Bengasi, un día después de que un buque de la marina turca atracara en ese puerto.

Delegaciones militares de Türkiye y Libia sostuvieron un encuentro como parte de la visita del buque TCG Kinaliada al puerto de Bengasi, informó este lunes el Ministerio de Defensa Nacional turco.

A través de la red social turca NSosyal, el ministerio añadió que, en cabeza del mayor general Ilkay Altindag, la delegación de Defensa se reunió con Saddam Haftar, subcomandante del autodenominado Ejército Nacional Libio.

Las conversaciones se centraron en posibles esfuerzos conjuntos bajo el lema “Una Libia, un Ejército”. También contaron con la participación Guven Begec, embajador de Türkiye en Libia, y Serkan Kiramanlioglu, cónsul general de Türkiye en Bengasi.

Haftar, por su parte, realizó una visita al buque TCG Kinaliada.

Desde hace años, la misión de la ONU en Libia ha impulsado esfuerzos para unificar las estructuras militares mediante la Comisión Militar Conjunta “5+5”, integrada por cinco oficiales del oeste y cinco de las fuerzas de Haftar en el este.

Paralelamente, la ONU media en conversaciones destinadas a organizar elecciones que pongan fin al bloqueo político entre dos administraciones rivales: una designada por la Cámara de Representantes a inicios de 2022 y con sede en Bengasi, liderada por Osama Hammad, que controla el este y gran parte del sur; y el gobierno de Abdulhamid Dbeibah en Trípoli, que mantiene el control del oeste.

Los libios esperan que las elecciones, aplazadas durante años, logren cerrar el prolongado periodo de división política y conflicto, y terminen con la etapa transitoria iniciada tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011.



FUENTE:TRT Español y agencias
