TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye rechaza reportes de medios israelíes que relacionan al país con un complot de asesinato
A través del Centro de Lucha conta la Desinformación, Türkiye rechazó los informes de medios que vinculan a la nación con un presunto complot de asesinato contra un ministro israelí. Y advirtió que apuntan contra su política respecto a Palestina.
Türkiye rechaza reportes de medios israelíes que relacionan al país con un complot de asesinato
Ankara instó a la opinión pública y a las autoridades internacionales a no dar crédito a lo que describió como "esfuerzos de desinformación". / AA
5 de septiembre de 2025

El Centro de Lucha contra la Desinformación de Türkiye rechazó los informes de medios de comunicación israelíes que mencionaron al país en relación con un presunto complot de asesinato contra un ministro israelí, señalándolos como parte de una campaña deliberada de difamación.

"La mención de nuestro país en los reportes de ciertos medios israelíes sobre un supuesto complot de asesinato contra un ministro israelí es el resultado de una campaña de desinformación deliberada dirigida contra Türkiye", señaló la entidad en un comunicado. 

El centro también subrayó que el caso, presentado en las publicaciones israelíes como un desarrollo nuevo, en realidad está vinculado a un incidente ocurrido hace ocho meses.

"Además, las declaraciones de los detenidos, que confirman no tener ninguna relación con Türkiye, han sido verificadas por funcionarios de la Cruz Roja", añadió el comunicado.

La declaración también destacó que “el objetivo principal de esta noticia es crear una percepción engañosa e intencional contra Türkiye en el escenario internacional, socavando así su política respecto a Palestina". 

Recomendados
RelacionadoTRT Español - Ministro Fidan aborda reconocimiento de Palestina y ayuda a Gaza con homólogos de Oriente Medio

En este contexto, Ankara instó a la opinión pública y a las autoridades internacionales a no dar crédito a lo que describió como "esfuerzos de desinformación y propaganda negra contra Türkiye".

Türkiye ha sido uno de los críticos más fuertes de Israel desde el comienzo de su ofensiva contra Gaza, acusando repetidamente a Tel Aviv de cometer genocidio y pidiendo que se le exija rendición de cuentas en tribunales internacionales.

Por su parte, funcionarios en Ankara indicaron que las campañas de difamación que vinculan a Türkiye con el terrorismo o complots regionales forman parte de intentos por debilitar su postura diplomática en apoyo a los palestinos.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Tribunal de Gaza pide que Asamblea General de ONU tenga facultad para autorizar intervención armada
Grupo SDF envía “señales contradictorias” sobre acuerdo del 10 de marzo, afirma presidente de Siria
Reunión Trump-Zelenskyy incluye a líderes europeos, mientras se anticipa pronto encuentro con Putin
Israel despliega nueva “trampa de sangre” para desplazar forzosamente a palestinos en Ciudad de Gaza
Erdogan destaca que cumbre de Trump y Putin da un “nuevo impulso” para terminar la guerra en Ucrania
Hambre, fuego y sangre: Israel ha matado a 1.760 palestinos que buscaban alimentos en Gaza, dice ONU
"Gaza no tiene tiempo que perder": Erdogan pide acción urgente para evitar colapso humanitario total
¿Qué pasó en cumbre de Trump y Putin en Alaska? Sin acuerdo sobre guerra en Ucrania pero con avances
Ministro israelí anuncia más asentamientos en Cisjordania: “Entierran la idea de Estado palestino”
Niños desnutridos llenan hospitales de Gaza, mientras Netanyahu niega la hambruna
Putin y Trump, frente a frente: ¿qué posturas y expectativas llevan a la reunión en Alaska?
Presidente Erdogan dialoga con líder de la OTAN sobre guerra en Ucrania antes de cumbre Trump-Putin
Más de 100 ONG denuncian que Israel les niega la entrada de ayuda humanitaria en Gaza
Informe de derechos humanos de EE.UU. modera crítica a gobiernos afines a Trump y endurece a rivales
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us