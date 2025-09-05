El Centro de Lucha contra la Desinformación de Türkiye rechazó los informes de medios de comunicación israelíes que mencionaron al país en relación con un presunto complot de asesinato contra un ministro israelí, señalándolos como parte de una campaña deliberada de difamación.

"La mención de nuestro país en los reportes de ciertos medios israelíes sobre un supuesto complot de asesinato contra un ministro israelí es el resultado de una campaña de desinformación deliberada dirigida contra Türkiye", señaló la entidad en un comunicado.

El centro también subrayó que el caso, presentado en las publicaciones israelíes como un desarrollo nuevo, en realidad está vinculado a un incidente ocurrido hace ocho meses.

"Además, las declaraciones de los detenidos, que confirman no tener ninguna relación con Türkiye, han sido verificadas por funcionarios de la Cruz Roja", añadió el comunicado.

La declaración también destacó que “el objetivo principal de esta noticia es crear una percepción engañosa e intencional contra Türkiye en el escenario internacional, socavando así su política respecto a Palestina".