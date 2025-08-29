TÜRKİYE
2 min de lectura
“Patria Azul”: Türkiye inaugura en Estambul la edición marítima del festival tecnológico Teknofest
Bajo el nombre “Patria Azul”, la nueva edición marítima de Teknofest, el mayor festival de tecnología de Türkiye, exhibirá el poder naval, tecnológico y cultural del país. El evento en Estambul, que empezó este jueves, se extenderá por cuatro días.
“Patria Azul”: Türkiye inaugura en Estambul la edición marítima del festival tecnológico Teknofest
El evento de cuatro días, que lleva el nombre de “Patria Azul”, comenzó en el Comando del Astillero Naval de Estambul. / AA
29 de agosto de 2025

Teknofest, el principal festival de Türkiye dedicado a la tecnología, la aviación y el espacio, inauguró este jueves una edición especial marítima en Estambul, que destaca la fuerza naval y las innovaciones del país.

El evento de cuatro días, que lleva el nombre de “Patria Azul”, comenzó en el Comando del Astillero Naval de Estambul, con la agencia de noticias Anadolu como su socio global de comunicaciones. 

Aunque la inauguración oficial fue este jueves, el público podrá asistir los días 30 y 31 de agosto.

La jornada inicial contó con la participación del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien señaló que la industria de defensa del país es un motivo de orgullo y está literalmente haciendo historia. Y añadió que, mientras la nación fortalece este sector, también trabaja para fomentar el interés de las generaciones más jóvenes por la tecnología, la digitalización y la innovación.

De hecho, agradeció a los jóvenes asistentes al evento por su entusiasmo: "Felicito a cada uno de ustedes por la confianza que han brindado a nuestro país”. 

RelacionadoTRT Global - “Cúpula de Acero”: cómo funciona el nuevo escudo antiaéreo que blinda los cielos de Türkiye
Recomendados

Las competencias que se realizarán durante el evento incluirán sistemas submarinos no tripulados, cohetes submarinos y vehículos marítimos autónomos.

La Marina de Türkiye también exhibirá algunas de sus embarcaciones más avanzadas, como el buque de asalto anfibio TCG Anadolu, la fragata TCG Estambul, la corbeta antisubmarina TCG Burgazada, la fragata TCG Orucreis, el minador TCG Nusret, así como los submarinos TCG Sakarya y TCG Hizirreis.

Ahora bien, además de la exhibición militar, el Teknofest Patria Azul también ofrecerá exposiciones sobre historia y cultura marítima, experiencias interactivas de realidad virtual y una serie de conferencias.

Tras esta edición especializada, la versión principal de Teknofest se celebrará del 17 al 21 de septiembre en el Aeropuerto Ataturk de Estambul.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Tribunal de Gaza pide que Asamblea General de ONU tenga facultad para autorizar intervención armada
Grupo SDF envía “señales contradictorias” sobre acuerdo del 10 de marzo, afirma presidente de Siria
Reunión Trump-Zelenskyy incluye a líderes europeos, mientras se anticipa pronto encuentro con Putin
Israel despliega nueva “trampa de sangre” para desplazar forzosamente a palestinos en Ciudad de Gaza
Erdogan destaca que cumbre de Trump y Putin da un “nuevo impulso” para terminar la guerra en Ucrania
Hambre, fuego y sangre: Israel ha matado a 1.760 palestinos que buscaban alimentos en Gaza, dice ONU
"Gaza no tiene tiempo que perder": Erdogan pide acción urgente para evitar colapso humanitario total
¿Qué pasó en cumbre de Trump y Putin en Alaska? Sin acuerdo sobre guerra en Ucrania pero con avances
Ministro israelí anuncia más asentamientos en Cisjordania: “Entierran la idea de Estado palestino”
Niños desnutridos llenan hospitales de Gaza, mientras Netanyahu niega la hambruna
Putin y Trump, frente a frente: ¿qué posturas y expectativas llevan a la reunión en Alaska?
Presidente Erdogan dialoga con líder de la OTAN sobre guerra en Ucrania antes de cumbre Trump-Putin
Más de 100 ONG denuncian que Israel les niega la entrada de ayuda humanitaria en Gaza
Informe de derechos humanos de EE.UU. modera crítica a gobiernos afines a Trump y endurece a rivales
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us