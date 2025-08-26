El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, asistió en Ahlat, Bitlis, a una serie de actos que la Fundación de Arqueros organizó este lunes para conmemorar el aniversario número 954 de la Victoria de Malazgirt.

En su discurso de apertura, Erdogan afirmó que la victoria fue un punto de inflexión significativo que marcó el destino de Türkiye.

“La Victoria de Malazgirt, alcanzada exactamente hace 954 años, el 26 de agosto de 1071, bajo el liderazgo del sultán Alp Arslan, cambió el rumbo de nuestra historia”, señaló el mandatario.

“Con esta victoria, la nación turca demostró su voluntad de convertir Anatolia en su patria eterna y sentó las bases de una existencia profundamente arraigada que ha perdurado durante mil años”, añadió.

El 26 de agosto de 1071, los selyúcidas derrotaron a las fuerzas bizantinas, mucho más numerosas, abriendo Anatolia a un dominio turco duradero.

El aniversario de esta batalla, que simboliza la resistencia turca, coincide con la iniciativa de Ankara para erradicar el terrorismo y eliminar la amenaza del PKK, que durante mucho tiempo ha afectado a las regiones donde los selyúcidas se prepararon para la batalla.

“Hoy, nuestro deber más importante es mantener vivo el espíritu de Malazgirt, y transmitir este legado sagrado a las futuras generaciones. Porque Malazgirt no fue solo una batalla, sino el símbolo de la hermandad milenaria de nuestra nación, del amor a la patria y de la voluntad de convivir”, dijo el presidente Erdogan.