Қытай орбитаға «Geely-04» спутниктерін ұшырды
Қытайлық автокөлік компаниясы көліктер арасындағы байланыс қызметтері үшін 11 спутникті іске қосуды жоспарлауда.
Қытай орбитаға «Geely-04» спутниктерін ұшырды
21 сағат бұрын

«Сенбі күні «Geely-04» спутниктік шоқжұлдызын жоспарланған орбитаға апаратын зымыран елдің шығысындағы Шаньдун провинциясынан ұшырылды», - деп хабарлайды қытайлық БАҚ.

Мемлекеттік ақпарат агенттігі Синьхуаның хабарлауынша, «Smart Dragon-3» зымыраны Рицзао қаласының жағалауынан жергілікті уақыт 00:31-де (Стамбул уақытымен сағат 19:31-де) ұшырылған.

Теңіздегі ұшыруды «Taiyuan» спутник ұшыру орталығы жүзеге асырды. Қытайлық автокөлік өндірушісі «Geely Automotive» үшін ұшырылған 11 байланыс спутнигі көліктер арасындағы байланыста және мұхит бақылауында қолданылатын болады.

«Geely»-дің спутник бағдарламасы 2018 жылы құрылған. Төменгі Жер орбитасындағы (Low Earth Orbit) спутниктер тобын дамытып, жоғары дәлдікте орналастыру мен ғаламдық байланысты қолдауды «Geespace» компаниясы жүргізіп келеді.

Компания 2025 жылдың соңына дейін шамамен 72 спутникті іске қосуды, ал ұзақ мерзімге шамамен 6 000 спутниктен тұратын желі құруды мақсат етіп отыр.

Бұл бастама Қытайдың мемлекеттік және жекеменшік компанияларының навигация, интернет және Жерді бақылау қызметтері үшін спутниктерді ұшыруды жеделдетіп жатқан кең ауқымды коммерциялық ғарыш және озық байланыс науқанының бір бөлігі.

