Pada 29 Julai, ketika kabinet UK mengumumkan bahawa Britain akhirnya akan memulakan proses pengiktirafan Negara Palestin, saya berada dalam panggilan Zoom bersama seorang graduan undang-undang Palestin yang hidup dalam buangan.

Matanya bengkak, suaranya tenang tetapi berat. Beberapa jam sebelumnya, sembilan ahli keluarganya, termasuk kanak-kanak, telah terbunuh dalam serangan udara Israel di kem baru Nuseirat .

Dia tidak meminta simpati. Ketabahannya mengagumkan; dia kembali mendokumentasikan penyiksaan dan pemindahan besar-besaran untuk kes-kes yang kami susun, dan bertanya dengan tenang, "Adakah dunia memerlukan negara Palestin jika tiada lagi rakyat Palestin yang tinggal di dalamnya?"

Sementara Britain mengaitkan pengiktirafan mereka dengan gencatan senjata bersyarat, negara lain – Perancis, Sepanyol, dan Ireland – mengesahkan semula pengiktirafan mereka, dan pada 30 Julai, Kanada mengumumkan niat untuk melakukan perkara yang sama. Ini dipuji sebagai pergeseran diplomatik.

Tetapi rakyat Palestin sudah terlalu biasa dengan pementasan ini: pengiktirafan yang terpisah daripada penguatkuasaan bukanlah keadilan, ia adalah kepalsuan.

Kanada, walaupun berjanji untuk pengiktirafan simbolik, terus membekalkan senjata kepada Israel. UK mengisytiharkan kenegaraan sambil enggan menghentikan eksport senjata .

Bagi kedua-duanya, pengiktirafan berfungsi bukan sebagai pendirian moral, tetapi sebagai jalan keluar, melindungi mereka daripada tanggungjawab sambil terus menyokong mesin perang Israel.

Keyataan sebegini, yang digambarkan sebagai sebahagian daripada inisiatif Eropah yang lebih luas, ditawarkan sebagai bukti bahawa ‘penyelesaian dua negara’ masih mempunyai kedudukan simbolik dalam susunan undang-undang, walaupun telah runtuh dari segi material.

Namun, bagi rakyat Palestin, yang berdepan dengan kelaparan paksaan Israel di Gaza dan keganasan penjajah yang semakin meningkat di Tebing Barat yang diduduki, isyarat seperti ini kosong. Ia adalah peringatan bahawa sementara Eropah mengisytiharkan Palestin sebagai sebuah negara, ia tidak menawarkan perlindungan kepada rakyat yang sedang dihapuskan di lapangan.

Bagi rakyat Palestin, realitinya berbeza. Sejak 7 Oktober 2023, Gaza telah menjadi tapak kelaparan paksaan secara besar-besaran, pengeboman udara, dan pembunuhan orang awam secara besar-besaran oleh Israel, sementara Tebing Barat yang diduduki hancur akibat perluasan penempatan dan serangan tentera.

Pengiktirafan, apabila terpisah daripada penguatkuasaan, terasa lebih seperti teater daripada kemajuan, suatu ritual diplomatik yang mengakui kedaulatan di atas kertas sambil mengabaikan kempen penghapusan di lapangan.

Warisan imperial Britain di Palestin membayangi sikapnya sekarang. Deklarasi Balfour 1917 , yang dikeluarkan tanpa berunding dengan penduduk Arab asal Palestin, menjanjikan "tanah air untuk bangsa Yahudi" di tanah yang bukan miliknya.

Lebih dari satu abad kemudian, UK kini memberikan pengiktirafan bersyarat kepada rakyat Palestin, tetapi hanya jika Israel tidak menghentikan perang. Struktur kebenaran terus mengalir ke satu arah: dari penjajah kepada yang dijajah, dari penduduki kepada yang diduduki.



Kenegaraan Palestin - disahkan undang-undang

Persoalannya bukanlah sama ada Palestin layak sebagai sebuah negara, tetapi sama ada masyarakat antarabangsa akan mengikat kata-katanya dengan tindakan yang menjadikan kenegaraan itu bermakna.

Pengiktirafan oleh London, Paris, atau mana-mana ibu kota lain tidak mencipta Palestin; ia hanya mengakui apa yang telah ditegaskan oleh undang-undang antarabangsa.

Konvensyen Montevideo menetapkan empat kriteria objektif untuk kenegaraan: penduduk tetap, wilayah yang ditentukan, kerajaan yang berfungsi, dan keupayaan untuk terlibat dalam hubungan antarabangsa. Palestin memenuhi setiap satunya.

Seperti yang dihujahkan oleh James Crawford dalam The Creation of States in International Law , "pendudukan atau sempadan yang dipertikaikan tidak menafikan kenegaraan... kenegaraan ditentukan oleh kriteria objektif, bukan kedaulatan penuh."

Sejak Pengisytiharan Kemerdekaan Palestin 1988 , lebih daripada 140 negara, kebanyakannya dari Global Selatan, telah mengiktiraf Palestin secara rasmi.

Perhimpunan Agung PBB telah mengiktirafnya sebagai negara pemerhati bukan ahli, memberikan akses kepada perjanjian antarabangsa dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa.