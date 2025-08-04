Pada 29 Julai, ketika kabinet UK mengumumkan bahawa Britain akhirnya akan memulakan proses pengiktirafan Negara Palestin, saya berada dalam panggilan Zoom bersama seorang graduan undang-undang Palestin yang hidup dalam buangan.
Matanya bengkak, suaranya tenang tetapi berat. Beberapa jam sebelumnya, sembilan ahli keluarganya, termasuk kanak-kanak, telah terbunuh dalam serangan udara Israel di kem baru Nuseirat.
Dia tidak meminta simpati. Ketabahannya mengagumkan; dia kembali mendokumentasikan penyiksaan dan pemindahan besar-besaran untuk kes-kes yang kami susun, dan bertanya dengan tenang, "Adakah dunia memerlukan negara Palestin jika tiada lagi rakyat Palestin yang tinggal di dalamnya?"
Sementara Britain mengaitkan pengiktirafan mereka dengan gencatan senjata bersyarat, negara lain – Perancis, Sepanyol, dan Ireland – mengesahkan semula pengiktirafan mereka, dan pada 30 Julai, Kanada mengumumkan niat untuk melakukan perkara yang sama. Ini dipuji sebagai pergeseran diplomatik.
Tetapi rakyat Palestin sudah terlalu biasa dengan pementasan ini: pengiktirafan yang terpisah daripada penguatkuasaan bukanlah keadilan, ia adalah kepalsuan.
Kanada, walaupun berjanji untuk pengiktirafan simbolik, terus membekalkan senjata kepada Israel. UK mengisytiharkan kenegaraan sambil enggan menghentikan eksport senjata.
Bagi kedua-duanya, pengiktirafan berfungsi bukan sebagai pendirian moral, tetapi sebagai jalan keluar, melindungi mereka daripada tanggungjawab sambil terus menyokong mesin perang Israel.
Keyataan sebegini, yang digambarkan sebagai sebahagian daripada inisiatif Eropah yang lebih luas, ditawarkan sebagai bukti bahawa ‘penyelesaian dua negara’ masih mempunyai kedudukan simbolik dalam susunan undang-undang, walaupun telah runtuh dari segi material.
Namun, bagi rakyat Palestin, yang berdepan dengan kelaparan paksaan Israel di Gaza dan keganasan penjajah yang semakin meningkat di Tebing Barat yang diduduki, isyarat seperti ini kosong. Ia adalah peringatan bahawa sementara Eropah mengisytiharkan Palestin sebagai sebuah negara, ia tidak menawarkan perlindungan kepada rakyat yang sedang dihapuskan di lapangan.
Bagi rakyat Palestin, realitinya berbeza. Sejak 7 Oktober 2023, Gaza telah menjadi tapak kelaparan paksaan secara besar-besaran, pengeboman udara, dan pembunuhan orang awam secara besar-besaran oleh Israel, sementara Tebing Barat yang diduduki hancur akibat perluasan penempatan dan serangan tentera.
Pengiktirafan, apabila terpisah daripada penguatkuasaan, terasa lebih seperti teater daripada kemajuan, suatu ritual diplomatik yang mengakui kedaulatan di atas kertas sambil mengabaikan kempen penghapusan di lapangan.
Warisan imperial Britain di Palestin membayangi sikapnya sekarang. Deklarasi Balfour 1917, yang dikeluarkan tanpa berunding dengan penduduk Arab asal Palestin, menjanjikan "tanah air untuk bangsa Yahudi" di tanah yang bukan miliknya.
Lebih dari satu abad kemudian, UK kini memberikan pengiktirafan bersyarat kepada rakyat Palestin, tetapi hanya jika Israel tidak menghentikan perang. Struktur kebenaran terus mengalir ke satu arah: dari penjajah kepada yang dijajah, dari penduduki kepada yang diduduki.
Kenegaraan Palestin - disahkan undang-undang
Persoalannya bukanlah sama ada Palestin layak sebagai sebuah negara, tetapi sama ada masyarakat antarabangsa akan mengikat kata-katanya dengan tindakan yang menjadikan kenegaraan itu bermakna.
Pengiktirafan oleh London, Paris, atau mana-mana ibu kota lain tidak mencipta Palestin; ia hanya mengakui apa yang telah ditegaskan oleh undang-undang antarabangsa.
Konvensyen Montevideo menetapkan empat kriteria objektif untuk kenegaraan: penduduk tetap, wilayah yang ditentukan, kerajaan yang berfungsi, dan keupayaan untuk terlibat dalam hubungan antarabangsa. Palestin memenuhi setiap satunya.
Seperti yang dihujahkan oleh James Crawford dalam The Creation of States in International Law, "pendudukan atau sempadan yang dipertikaikan tidak menafikan kenegaraan... kenegaraan ditentukan oleh kriteria objektif, bukan kedaulatan penuh."
Sejak Pengisytiharan Kemerdekaan Palestin 1988, lebih daripada 140 negara, kebanyakannya dari Global Selatan, telah mengiktiraf Palestin secara rasmi.
Perhimpunan Agung PBB telah mengiktirafnya sebagai negara pemerhati bukan ahli, memberikan akses kepada perjanjian antarabangsa dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa.
Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ), dalam Pendapat Nasihat 2004 mengenai pembinaan tembok pemisah Israel, pergi lebih jauh: ia mengesahkan bahawa hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri adalah norma erga omnes, yang wajib dipatuhi oleh semua negara, dan tidak boleh digantung oleh pendudukan, aneksasi, atau "rundingan".
Pada 2024, Hakim Gómez Robledo, dalam pendapat berasingannya dalam kes itu, memberikan amaran yang bergema hingga hari ini.
Beliau memberi amaran bahawa pengiktirafan tidak boleh menjadi "pengganti tindakan konkrit untuk mengakhiri pendudukan," atau alasan untuk menunda kedaulatan penuh Palestin.
Namun, itulah tepatnya risiko yang ditimbulkan oleh gelombang isyarat Barat terkini: pengisytiharan yang menggunakan bahasa kenegaraan sebagai ritual, berfungsi untuk menormalkan projek aneksasi Israel dan bukannya mencabarnya.
Tanpa penguatkuasaan, sekatan, tindakan undang-undang, dan langkah aktif untuk membubarkan pendudukan, pengiktirafan berisiko melegitimasi status quo yang dibina atas kelaparan, perampasan tanah, dan apa yang digambarkan oleh pakar PBB sebagai aparteid dan potensi genosid.
Pengiktirafan tanpa penguatkuasaan menjadi persekongkolan
Tanpa penguatkuasaan, pengisytiharan kenegaraan Palestin, sama ada dari Eropah atau tempat lain, berisiko menjadi sekadar koreografi diplomatik.
Ia menenangkan suara hati antarabangsa sambil membiarkan rakyat Palestin terdedah kepada kempen perampasan dan pemusnahan. Isyarat ini sering digambarkan sebagai menghidupkan semula penyelesaian dua negara.
Namun, kerangka itu telah dibatalkan melalui strategi yang disengajakan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan dengan jelas pada akhir 2024, "Di bawah pemerhatian saya, tidak akan ada negara Palestin." Menteri Kewangan Bezalel Smotrich, arkitek perluasan penempatan di Tebing Barat yang diduduki, mengulangi mantranya: "Tiada rakyat Palestin; tanah ini milik kita sahaja."
Ini bukan provokasi terpencil; ia adalah doktrin pemerintahan sebuah negara yang terus memperluas penempatan, memecahkan wilayah Palestin, dan menormalkan aneksasi sebagai dasar.
Pengiktirafan yang gagal mengesahkan sempadan 1967, seperti yang diperintahkan oleh Resolusi 2334 Majlis Keselamatan PBB, tidak menghadapi realiti ini; ia mengukuhkannya.
Dengan membenarkan sempadan dianggap boleh dirundingkan sementara penempatan haram terus merebak, Pengiktirafan, jika tidak disertai dengan tindakan tegas, menjadi satu bentuk persekongkolan—lakonan yang meniru keadilan sambil melindungi jenayah kekejaman. Undang-undang antarabangsa tidak membenarkan keraguan sebegini.
Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ), Perhimpunan Agung PBB, dan Konvensyen Geneva mewajibkan negara-negara bukan sahaja untuk tidak mengiktiraf situasi haram, tetapi juga bertindak menghentikannya melalui sekatan, embargo senjata, pelaksanaan waran ICC, dan langkah-langkah terkoordinasi untuk membubarkan penjajahan.
Orang Palestin tidak memerlukan lagi "proses" kosong, pengakuan simbolik yang dibungkus dengan retorik Barat.
Mereka memerlukan pengiktirafan yang disertai akibat material: memansuhkan sekatan dan penempatan haram, mempertanggungjawabkan pelaku di mahkamah antarabangsa, dan mengaktifkan tindakan kolektif untuk menghentikan mesin penghapusan.
Tanpa itu, pengiktirafan hanyalah topeng—lakonan yang mengisytiharkan kenegaraan di luar negeri, sementara rakyat Palestin terus menderita kelaparan terancam, pelarian paksa, dan pengkebumian di tanah air sendiri.
Selagi negara-negara tidak mengubah kata-kata menjadi perlindungan, kebertanggungjawaban, dan keadilan, setiap pengisytiharan akan kekal seperti yang sudah difahami rakyat Palestin: siaran akhbar, bukan pembebasan.