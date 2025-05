Ahli ekonomi terkemuka Amerika Syarikat Jeffrey D Sachs menggesa Presiden AS Donald Trump untuk menutup pangkalan tentera Amerika di seluruh Asia, dengan alasan bahawa fasiliti ini lebih berfungsi sebagai alat projeksi kuasa Amerika daripada pasukan perlindungan untuk negara sekutu.

Dalam pesanan e-mel kepada TRT World, Sachs mengusulkan peralihan dari ketenteraan kepada diplomasi sebagai strategi terbaik untuk keamanan di rantau ini, mengulangi seruannya di Forum Diplomasi Antalya ke-4 awal bulan ini.

Trump telah menyuarakan bantahan terhadap kos tinggi mengekalkan pangkalan tentera AS di Asia. Sebagai sebahagian daripada rundingan tarif terkini dengan Jepun dan Korea Selatan, dia menuntut kedua-dua negara menanggung lebih banyak beban kewangan untuk menempatkan tentera Amerika.

"Idea yang jauh lebih baik: tutup pangkalan tersebut dan pulangkan anggota tentera AS ke Amerika," tulis Sachs.

Amerika Syarikat kini mengekalkan kira-kira 50,000 tentera di Jepun dan 28,500 di Korea Selatan, disokong oleh pangkalan besar seperti Pangkalan Tentera Laut Yokosuka, Pangkalan Udara Kadena, dan Camp Humphreys—yang terakhir merupakan kemudahan ketenteraan AS terbesar di luar negara, dengan kos pembinaan melebihi $11 bilion, sebahagian besarnya ditanggung oleh Korea Selatan.

Konteks sejarah dan tanggapan ancaman yang salah

Sachs, profesor di Universiti Columbia dan penasihat kanan PBB, mempersoalkan premis bahawa pangkalan AS diperlukan untuk melindungi Jepun dan Korea Selatan dari China, merujuk kepada sejarah hidup berdampingan secara aman selama ribuan tahun.

"AS bertindak seolah-olah Jepun perlu dipertahankan daripada China. Mari kita lihat. Dalam 1,000 tahun terakhir, di mana China merupakan kuasa dominan rantau ini kecuali 150 tahun terakhir, berapa kali China cuba menyerang Jepun?" tanya Sachs secara retorik.

"China tidak pernah menyerang Jepun—tidak sekali pun dalam 1,000 tahun terakhir, kecuali semasa dinasti Yuan yang dipimpin Mongol," jelasnya. Sebaliknya, Sachs mengingatkan beberapa serangan bersejarah Jepun ke China, termasuk serangan dahsyat 1937 yang menandakan permulaan Perang Dunia II di teater Pasifik.

Begitu juga, beliau berpendapat bahawa satu-satunya kali China campur tangan secara ketenteraan di Korea adalah semasa Perang Korea 1950—ketika tentera AS menghampiri sempadan China. "Jeneral Douglas MacArthur bahkan mencadangkan penggunaan bom atom ke atas China, rancangan yang bernasib baik ditolak oleh Presiden Truman," kata Sachs.

Pangkalan AS: Penghalang atau penghasut?

Walaupun mengakui ancaman senjata nuklear Korea Utara, Sachs berpendapat bahawa kehadiran tentera AS memburukkan ketegangan bukannya mengurangkannya.

"Korea Selatan memerlukan penghalang terhadap Korea Utara, tetapi itu akan dicapai dengan lebih berkesan melalui sistem keselamatan serantau yang merangkumi China, Jepun, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan," cadangnya.

AS, katanya, telah menyemarakkan pembinaan senjata Korea Utara dengan latihan ketenteraan bersama dan sekatan.

Penganalisis ketenteraan sering menyokong idea bahawa pangkalan AS adalah aset strategik untuk dominasi Amerika di Indo-Pasifik. Tetapi Sachs melihat postur ini sebagai provokatif. "Pangkalan ini dilihat oleh China dan Korea Utara bukan sebagai pertahanan tetapi sebagai serangan—membolehkan 'serangan pemenggalan' dan mengurangkan masa tindak balas terhadap provokasi atau salah faham," amarnya.

Kata-kata Sachs selari dengan kebimbangan Moscow mengenai pengembangan NATO ke timur—menyebabkan ketegangan tinggi di Ukraine. Sachs membuat perbandingan langsung: "NATO meletakkan sistem peluru berpandu terlalu dekat dengan Rusia. Hasilnya? Penyertaan aktif dalam perang Ukraine, melalui senjata, risikan, dan sokongan strategik."

Sachs menyatakan Trump kini memberi tumpuan kepada dua kemudahan pelabuhan kecil di Panama yang dikendalikan syarikat berpangkalan di Hong Kong, mendakwa ia mengancam keselamatan negara AS dan mendorong penjualannya kepada firma Amerika.

"Sebaliknya, AS mengelilingi China dengan pangkalan tentera besar di Jepun, Korea Selatan, Guam, Filipina, dan Lautan Hindi berhampiran laluan laut antarabangsa China," katanya, mempersoalkan rasional strategik keputusan ini.

Jejak global yang mahal

Di luar geopolitik, Sachs menunjuk kepada kos ekonomi kehadiran tentera AS. AS kini mengendalikan kira-kira 750 pangkalan tentera di lebih 80 negara. Menurut kajian Institut Quincy 2021 , postur ketenteraan luar negara Pentagon menelan belanja pembayar cukai AS kira-kira $150 bilion setahun.

Sementara itu, defisit belanjawan persekutuan AS telah mencecah lebih $2 trilion setahun, melebihi enam peratus KDNK. "Menutup pangkalan luar negara akan membantu meringankan beban fiskal ini sambil mengurangkan ketegangan global," kata Sachs.

Beliau merujuk usaha awal Trump untuk menilai semula perbelanjaan ketenteraan tetapi menyatakan Republikan Kongres sebaliknya mendorong peningkatan belanjawan pertahanan. "Meminta negara tuan rumah membiayai kehadiran yang tidak membantu mereka—atau AS—adalah pembaziran diplomasi, masa, dan sumber," tegas Sachs.

Dari Asia ke Timur Tengah: Seruan untuk diplomasi sebenar

Awal bulan ini, Sachs menghadiri Forum Diplomasi Antalya ke-4 di Türkiye, di mana beliau mengkritik dasar AS dan Israel di Timur Tengah. Beliau mendakwa peperangan di Syria, Libya, Lubnan, Iraq, Somalia, dan Sudan adalah hasil "strategi jangka panjang" kedua-dua negara untuk membentuk semula rantau melalui campur tangan ketenteraan dan perubahan rejim.

"Kita tidak akan mempunyai keamanan di rantau ini sehingga kita mempunyai diplomasi awam yang berdasarkan diplomasi sebenar, bukan operasi CIA," katanya kepada hadirin di forum itu.

Sachs menyifatkan konflik ini sebagai "peperangan pilihan, bukan keperluan," meletakkan kesalahan pada cita-cita imperial Amerika dan sokongan tidak berbelah bahagi untuk Israel. "Israel tidak boleh melakukan peperangan ini sendirian. Ini adalah peperangan Amerika," tegasnya. "Israel tidak mampu berperang satu hari pun tanpa sokongan AS."

Beliau mencadangkan penyelesaian mudah: memberikan keahlian penuh Palestin di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

"Apa yang diperlukan, pada pandangan saya, ialah Amerika Syarikat mengubah vetonya terhadap Palestin sebagai negara anggota PBB ke-194... dan peperangan di seluruh rantau ini akan berhenti," katanya. "Selagi itu tidak berhenti, kita tidak akan mempunyai keamanan."

Paradigma diplomasi baru?

Untuk kestabilan serantau dan global jangka panjang, Sachs menyeru perjanjian timbal balik antara kuasa global seperti AS, China, dan Rusia: "Anda jangan letak pangkalan tentera di kawasan kejiranan kami, kami juga tidak akan letak di kawasan anda."

Beliau merujuk Krisis Peluru Berpandu Cuba 1962—ketika penempatan nuklear Soviet di Cuba hampir mencetuskan perang nuklear—sebagai pengajaran.

Cadangannya selari dengan seruan untuk mengurangkan pemiliteran global di tengah risiko eskalasi. The Bulletin of the Atomic Scientists baru-baru ini menetapkan Jam Kiamat kepada 89 saat ke tengah malam, paling hampir dengan malapetaka global.

"Menutup pangkalan tentera AS di seluruh Asia dan timbal balik asas antara kuasa utama akan menjimatkan trilion dolar perbelanjaan ketenteraan dalam dekad akan datang dan, yang lebih penting, akan menjauhkan Jam Kiamat dari 89 saat ke Armageddon nuklear," kesimpulan Sachs.