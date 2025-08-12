New Zealand sedang mempertimbangkan untuk mengiktiraf negara Palestin, kata Menteri Luar Winston Peters pada hari Isnin.

Kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan rasmi pada September dan membentangkan pendekatan kerajaan pada Minggu Pemimpin PBB, jelasnya.

Beberapa negara termasuk Australia, Britain dan Kanada telah mengumumkan bahawa mereka akan mengiktiraf negara Palestin pada Perhimpunan Agung PBB September nanti.

Peters menyatakan walaupun beberapa rakan rapat New Zealand telah memilih untuk mengiktiraf negara Palestin, New Zealand mempunyai dasar luar yang bebas.

"Kami berhasrat untuk menimbang isu ini dengan teliti sebelum bertindak berdasarkan prinsip, nilai dan kepentingan nasional New Zealand," kata Peters dalam satu kenyataan.

Kerajaan perlu menilai sama ada kemajuan mencukupi sedang dicapai ke arah wilayah Palestin menjadi sebuah negara yang mampan dan sah untuk New Zealand memberikan pengiktirafan.