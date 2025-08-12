PERANG GAZA
New Zealand pertimbangkan pengiktirafan Negara Palestin, kata Menteri Luar
Keputusan dijangka diformalkan pada September, menyusuli janji Australia dan komitmen serupa dari Britain, Kanada dan lain-lain menjelang Perhimpunan Agung PBB.
Australia, Britain dan Kanada telah mengumumkan bahawa mereka akan mengiktiraf negara Palestin pada Perhimpunan Agung PBB September ini. / Anadolu Agency
19 jam yang lepas

New Zealand sedang mempertimbangkan untuk mengiktiraf negara Palestin, kata Menteri Luar Winston Peters pada hari Isnin.  

Kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan rasmi pada September dan membentangkan pendekatan kerajaan pada Minggu Pemimpin PBB, jelasnya.  

Beberapa negara termasuk Australia, Britain dan Kanada telah mengumumkan bahawa mereka akan mengiktiraf negara Palestin pada Perhimpunan Agung PBB September nanti.  

Peters menyatakan walaupun beberapa rakan rapat New Zealand telah memilih untuk mengiktiraf negara Palestin, New Zealand mempunyai dasar luar yang bebas.  

"Kami berhasrat untuk menimbang isu ini dengan teliti sebelum bertindak berdasarkan prinsip, nilai dan kepentingan nasional New Zealand," kata Peters dalam satu kenyataan.  

Kerajaan perlu menilai sama ada kemajuan mencukupi sedang dicapai ke arah wilayah Palestin menjadi sebuah negara yang mampan dan sah untuk New Zealand memberikan pengiktirafan.  

"New Zealand telah lama menyatakan bahawa pengiktirafan kami terhadap negara Palestin adalah soal masa, bukan jika," tambah Peters.  

Menteri Luar Australia Penny Wong pada hari Selasa lalu berkata kerajaannya akan mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk memiliki negara sendiri, menyatakan ia satu-satunya jalan ke arah keamanan "kekal".  

"Terdapat peluang di sini, dan Australia akan bekerjasama dengan komuniti antarabangsa untuk merebutnya," katanya kepada pemberita.  

Beberapa negara termasuk Perancis, Britain dan Kanada telah mengumumkan rancangan untuk mengiktiraf kenegaraan Palestin sejak 7 Oktober 2023.

SUMBER:Reuters
