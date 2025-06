Ten minste tien mensen, waaronder de verdachte, zijn omgekomen en meerdere anderen raakten gewond bij een aanval op een school in de Oostenrijkse stad Graz, meldde Reuters onder verwijzing naar het lokale persbureau APA.

Onder de doden bevindt zich de dader van een schietpartij op een school in de Oostenrijkse stad Graz, zei de Oostenrijkse politie dinsdag in een bericht op X.

De Oostenrijkse staatsomroep ORF meldde dat meerdere mensen ernstig gewond zijn geraakt, waaronder leerlingen en leraren.

De Oostenrijkse bondskanselier Christian Stocker noemde de schietpartij op een school in Graz een "nationale tragedie" in een verklaring op dinsdag en betuigde zijn medeleven aan de families die hun kinderen hebben verloren.

"De aanslag op een school in Graz is een nationale tragedie die ons hele land diep heeft geschokt," zei Stocker. "Er zijn geen woorden voor de pijn en het verdriet dat wij allen - heel Oostenrijk - op dit moment voelen," voegde hij eraan toe.

De politie meldde dat er een operatie gaande was in een straat genaamd Dreierschuetzengasse, waar een middelbare school is gevestigd, maar gaf verder geen commentaar.

De politie in Graz rukte dinsdag massaal uit naar een school na een melding over een situatie daar, en meldde dat er schoten waren gehoord.

Politiewoordvoerder Sabri Yorgun zei dat er speciale eenheden naar de middelbare school waren gestuurd na een telefoontje om 10 uur 's ochtends, en dat de autoriteiten bezig waren om een overzicht te krijgen van wat er was gebeurd.

Graz, de op een na grootste stad van Oostenrijk, ligt in het zuidoosten van het land en heeft ongeveer 300.000 inwoners.