India is begonnen met werkzaamheden om de capaciteit van de reservoirs van twee hydro-elektrische projecten in de Himalaya-regio Kasjmir te vergroten, aldus bronnen met kennis van zaken, nadat nieuwe spanningen met Pakistan ertoe hebben geleid dat India een pact voor het delen van water heeft opgeschort.

Deze stap markeert de eerste concrete actie van India buiten de afspraken van het Induswaterverdrag, dat sinds 1960 ononderbroken bleef, ondanks drie oorlogen en meerdere conflicten tussen de nucleair bewapende rivalen.

Vorige maand schortte New Delhi echter het verdrag, dat de watervoorziening voor 80 procent van de Pakistaanse landbouw garandeert, na een aanval in door India bestuurd Kasjmir waarbij 26 doden vielen. Twee van de drie aanvallers werden als Pakistaans geïdentificeerd.

Islamabad heeft gedreigd met internationale juridische stappen tegen de opschorting en ontkent betrokkenheid bij de aanval. Het waarschuwde: "Elke poging om de waterstroom naar Pakistan te stoppen of om te leiden, zal worden beschouwd als een oorlogsdaad."

Een “reservoir spoeling” van het reservoir om sediment te verwijderen begon op donderdag, uitgevoerd door India's grootste hydro-elektrische bedrijf, het door de staat gerunde NHPC Ltd, en autoriteiten in het gebied, zeiden de drie bronnen.

Hoewel deze werkzaamheden mogelijk niet direct de watervoorziening naar Pakistan bedreigen, kan dit op termijn veranderen als andere projecten soortgelijke inspanningen ondernemen.

Er zijn meer dan een half dozijn van dergelijke projecten in de regio.

India heeft Pakistan niet geïnformeerd over de werkzaamheden bij de projecten Salal en Baglihar, die voor het eerst sinds hun bouw in respectievelijk 1987 en 2008/09 worden uitgevoerd. Het verdrag had dergelijke werkzaamheden eerder geblokkeerd, aldus de bronnen.

De bronnen spraken op voorwaarde van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren om met de media te praten.

NHPC en de aangrenzende overheden hebben niet gereageerd op e-mails voor commentaar.

Sinds de onafhankelijkheid van Brits koloniaal bestuur in 1947 hebben India en Pakistan twee van hun drie oorlogen uitgevochten over Kasjmir, naast talrijke korte conflicten.

De spoeling duurde drie dagen vanaf 1 mei, aldus de bronnen.

"Dit is de eerste keer dat een dergelijke oefening plaatsvindt en het zal helpen bij efficiëntere stroomopwekking en schade aan turbines voorkomen," zei een van de bronnen.

"We werden ook gevraagd om de verstelbare poorten te openen voor reiniging, wat we vanaf 1 mei hebben gedaan," voegde de bron eraan toe, met de opmerking dat de inspanning gericht was op het vrijmaken van beperkingen.

Mensen die langs de oevers van de Chenab-rivier in door India bestuurd Kasjmir wonen, meldden dat ze zagen dat water was vrijgelaten uit zowel de Salal- als de Baglihar-dammen van donderdag tot zaterdag.

Het spoelen van waterkrachtprojecten vereist bijna het volledig legen van een reservoir om sedimenten te verwijderen, waarvan de ophoping een belangrijke oorzaak is van verminderde productie.

Bijvoorbeeld, twee van de bronnen zeiden dat de stroomopwekking van het 690-MegaWatt Salal-project ver onder de capaciteit lag, omdat Pakistan dergelijke spoelingen had voorkomen, terwijl slibvorming ook de productie bij het 900-MW Baglihar-project beïnvloedde.

"Spoelen is geen gebruikelijke praktijk omdat het leidt tot veel waterverlies," zei een van de bronnen. "Landen stroomafwaarts moeten worden geïnformeerd als dit tot overstromingen kan leiden."

De bouw van beide projecten vereiste uitgebreide onderhandelingen met Pakistan, dat bezorgd is over het verlies van zijn aandeel in het water.

Volgens het verdrag van 1960, dat de Indus en zijn zijrivieren verdeelde tussen de buren, deelde India ook gegevens zoals hydrologische stromen op verschillende punten van de rivieren die door India stromen en gaf het waarschuwingen in geval van overstromingen.

De Indiase minister van water heeft gezworen "ervoor te zorgen dat geen druppel van het water van de Indus-rivier Pakistan bereikt".

Overheidsfunctionarissen en experts aan beide zijden zeggen echter dat India de waterstromen niet onmiddellijk kan stoppen, aangezien het verdrag India alleen toestond om waterkrachtcentrales te bouwen zonder significante opslagdammen op de drie aan Pakistan toegewezen rivieren.

De opschorting betekent dat India "nu onze projecten naar eigen inzicht kan uitvoeren", zei Kushvinder Vohra, een recent gepensioneerde hoofd van de Indiase Centrale Watercommissie die uitgebreid werkte aan Indus-geschillen met Pakistan.