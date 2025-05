President Donald Trump heeft aangekondigd dat Nationaal Veiligheidsadviseur Mike Waltz de volgende Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties zal worden.

"Het verheugt me aan te kondigen dat ik Mike Waltz zal nomineren als de volgende ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties," schreef Trump op Truth Social.

Hij voegde eraan toe dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdelijk zal dienen als Nationaal Veiligheidsadviseur.

Waltz kwam in maart onder vuur te liggen nadat hij per ongeluk Jeffrey Goldberg, de hoofdredacteur van het tijdschrift The Atlantic, had toegevoegd aan een Signal-chat waarin Amerikaanse militaire aanvallen op Houthi-doelen in Jemen werden besproken.

Ondanks het interne debat over de vraag of Waltz zou moeten aftreden, sprak Trump publiekelijk zijn steun voor hem uit.

"Michael Waltz heeft zijn les geleerd, en hij is een goede man," zei de president destijds.

Het aanstaande vertrek van Waltz is de eerste grote verandering in de directe kring van Trump sinds hij in januari aan zijn ambtstermijn begon.

Het is nog niet duidelijk wie Waltz zal opvolgen, maar een van de opties is de Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff, die betrokken is geweest bij zowel de diplomatie rond Rusland en Oekraïne als het Midden-Oosten, aldus een tweede bron.

De 51-jarige voormalige Amerikaanse congreslid uit Florida diende net iets meer dan 100 dagen in Trumps tweede ambtstermijn, die tot nu toe stabieler is geweest qua personeel dan zijn eerste termijn.