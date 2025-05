De Australische premier Anthony Albanese en oppositieleider Peter Dutton beweren allebei de underdog te zijn in aanloop naar de algemene verkiezingen.

Albanese, leider van de centrumlinkse Labor Party, bezocht vrijdag de oostelijke staten Queensland, Victoria en Tasmanië. Dutton, die aan het hoofd staat van een alliantie van conservatieve partijen genaamd de Liberal-National Coalition, voerde campagne in de staten Zuid-Australië en West-Australië.

Albanese merkte op dat sinds John Howard, een conservatieve premier, in 2004, geen Australische premier erin is geslaagd om zijn partij naar opeenvolgende verkiezingsoverwinningen te leiden. Howard’s elfjarige regeerperiode eindigde in 2007, toen hij zelfs zijn eigen zetel verloor.

“Er zijn veel zwevende kiezers. We hebben een berg te beklimmen. Niemand is herkozen sinds 2004,” zei Albanese vrijdag tegen verslaggevers.

Dutton toonde zich echter zelfverzekerd dat de zwevende kiezers zijn coalitie zouden steunen. In Australië, waar stemmen verplicht is, gaan veel mensen zonder sterke voorkeur toch stemmen om een boete te vermijden, vaak pas op de verkiezingsdag een keuze makend.

“Wij zijn de underdog en ik denk dat veel mensen bij deze verkiezingen een echte proteststem zullen uitbrengen, omdat de premier ervan overtuigd is dat hij al gewonnen heeft,” zei Dutton vorige week.

De eerste verkiezing waarin jongere kiezers de Babyboomers overtreffen

Beide campagnes richten zich op de veranderende demografie van Australië. Deze verkiezing is de eerste waarin Babyboomers, geboren tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en 1964, in aantal worden overtroffen door jongere kiezers.

Beide campagnes beloofden beleid dat starters op de woningmarkt zou helpen, een markt die voor velen te duur is geworden.

Een belangrijk verschilpunt is energie. De oppositie heeft beloofd zeven door de overheid gefinancierde kerncentrales te bouwen die vanaf 2035 elektriciteit zouden gaan opwekken.

Gasgestookte elektriciteit zou de kloof opvullen tussen de sluiting van verouderde kolencentrales en de vervanging door kerncentrales.

Labor streeft ernaar dat tegen 2030, 82 procent van het Australische energienet wordt aangedreven door hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, en wil minder afhankelijk zijn van gas.

De partij waarschuwde dat de coalitie van Dutton enorme bezuinigingen op diensten zou doorvoeren om hun nucleaire ambities te financieren.

Labor beschuldigde de coalitie ervan het voorbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump te volgen en zijn Department of Government Efficiency na te bootsen door te beloven meer dan één op de vijf federale ambtenarenbanen te schrappen.

“We hoeven Amerika of een ander land niet te kopiëren. We hebben de Australische aanpak nodig,” zei Albanese vrijdag.

Senator wil ‘Australië weer groot maken’

Oppositie-senator Jacinta Nampijnpa Price zei vorige maand dat ze niet verwees naar Trump toen ze haar aanhangers vertelde dat haar regering “Australië weer groot zou maken.”

Price, die verantwoordelijk zou zijn voor het verminderen van de federale overheidsdienst met 41.000 banen als de coalitie wordt gekozen, vertelde verslaggevers dat ze zich niet kon herinneren dat ze woorden had gebruikt die deden denken aan de Republikeinse slogan “Make America Great Again.”

Dutton zei vrijdag dat zijn door de Liberale Partij geleide regering de overheidsschuld zou verminderen.

“Ik wil ervoor zorgen dat we ons land weer op de rails krijgen, dat we onze economie goed kunnen beheren en alleen een liberale regering kan dat,” zei Dutton.

“Als we de economie goed beheren, kunnen we de inflatie verlagen en ervoor zorgen dat we gezinnen helpen met de kosten van levensonderhoud,” voegde hij eraan toe.