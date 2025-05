Een Keniaans oppositielid van het parlement is in de hoofdstad Nairobi doodgeschoten in wat de politie omschrijft als een 'gerichte en vooraf geplande' moord.

Charles Ong’ondo Were, die de Kasipul-constituentie in het westen van Kenia vertegenwoordigde, werd woensdagavond aangevallen terwijl hij in zijn voertuig zat nabij een druk kruispunt langs Ngong Road in Nairobi.

Donderdagochtend verklaarde de politie dat uit eerste aanwijzingen blijkt dat de moord niet willekeurig was.

“De aard van deze misdaad lijkt zowel gericht als vooraf gepland te zijn. Op dit moment is het te vroeg om verdere details te geven. Senior politiecommandanten en rechercheurs zijn ter plaatse om de omstandigheden rond de dood te onderzoeken,” zei Muchiri Nyaga, woordvoerder van de Keniaanse Nationale Politiedienst, in een verklaring.

Volgens de eerste bevindingen van de politie schoten de daders, die op een motor reden, meerdere keren op de parlementariër voordat ze snel wegreden.

De autoriteiten bevestigden dat Were naar een nabijgelegen ziekenhuis werd gebracht, maar kort na aankomst aan zijn verwondingen bezweek.

Hoewel het motief voor de moord nog onduidelijk is, veroordeelden oppositieleiders de daad als politiek geweld en riepen zij op tot een snel en onpartijdig onderzoek.

In een verklaring uitte president William Ruto zijn schok en riep hij op tot kalmte terwijl het onderzoek voortduurt.

De parlementariër kreeg de afgelopen maanden steeds meer kritiek van zijn kiezers in Kasipul, van wie sommigen hem beschuldigden van het slecht behandelen van de lokale bevolking en van vermeende betrokkenheid bij verdachte sterfgevallen in de regio, beschuldigingen die hij publiekelijk ontkende.

‘Zoon van de aarde’

De voorzitter van de Nationale Assemblee, Moses Wetang'ula, verklaarde dat de moord 'de natie heeft beroofd van een vooraanstaand parlementslid'.

Hij schreef woensdagavond in een Facebook-bericht dat Were 'een onbevreesde pleitbezorger was voor zijn kiezers, en een man die diep toegewijd was aan de democratische idealen en de dienst aan de mensen die hij vertegenwoordigde'.

Were was bezig aan zijn tweede termijn in het parlement en was lid van de oppositiepartij Orange Democratic Movement, geleid door de ervaren politicus Raila Odinga, die in de laatste verkiezingen in 2022 verloor van William Ruto.

“We hebben een dappere zoon van de aarde verloren,” zei Odinga, reagerend op het nieuws van Were's dood.

Odinga betwistte de uitslag van de verkiezingen van 2022, die hij verloor van Ruto, maar is de afgelopen maanden een politieke alliantie aangegaan met de president.