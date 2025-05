De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een belangrijke stap aangekondigd in de energiesector van het land en de eerste kerncentrale van Turkije.

"Aan het einde van dit jaar zullen we beginnen met proefproductie en het leveren van de eerste elektriciteit vanuit Akkuyu (Kerncentrale)," zei Erdogan vrijdag tijdens een top over natuurlijke hulpbronnen in Istanbul.

De president benadrukte de rol van Turkije in het aanpakken van mondiale energiezekerheid, vooral gezien de aanhoudende energie-uitdagingen in Europa.

"We hebben tal van initiatieven genomen om bij te dragen aan de regionale energiezekerheid en zo de energiecrisis waarmee Europese landen worden geconfronteerd te verlichten," aldus Erdogan.

"Dat Turkije tijdens de energiecrises in Europa als veilige haven wordt gezien, is allesbehalve toeval," voegde hij eraan toe.

De president wees ook op de laatste fasen van het ambitieuze project, dat in 2017 van start ging: "De bouw van de eerste reactor van de Akkuyu Kerncentrale nadert zijn voltooiing."

Naast de nucleaire vooruitgang ging Erdogan ook in op de inspanningen van het land in het buitenland op het gebied van hulpbronnen. "We streven ernaar om dit jaar te beginnen met de eerste productie in een van de goudvelden in Niger waarvoor we een licentie hebben verkregen," zei hij.

Erdogan onderstreepte verder de energieprestaties van het land: "Met de operaties in Gabar (in Zuidoost-Turkije) heeft onze dagelijkse olieproductie in heel Turkije eind maart 2025 de 135.000 vaten overschreden, wat een record betekent."