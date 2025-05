Veertien kinderen zijn gearresteerd in Noordoost-Engeland na de dood van een 14-jarige jongen bij een brand in een industriële unit, volgens mediaberichten.

De drie meisjes en 11 jongens werden gearresteerd op verdenking van doodslag, meldde de BBC zaterdag, onder vermelding van Northumbria Police.

De brand brak vrijdag uit in het Fairfield industriegebied in Gateshead. De brand werd later geblust, maar er werd een lichaam gevonden in het gebouw.

"Helaas werd na zoekacties uitgevoerd door de politie van Northumbria en partners van de brandweer- en reddingsdienst van Tyne and Wear een lichaam gevonden in het gebouw. Het lichaam wordt verondersteld dat van de 14-jarige Layton Carr te zijn," zei een politiewoordvoerder. Layton was als vermist opgegeven.

De politie heeft de tieners, die tussen de 11 en 14 jaar oud zijn, gearresteerd. Ze blijven in hechtenis.

Ambtenaren verklaarden dat het onderzoek naar de brand zich in een vroeg stadium bevindt en vroegen het publiek om niet te speculeren over het "uiterst tragische incident".

Er was een afzetting geplaatst terwijl agenten onderzoek deden om "de volledige omstandigheden rondom het incident" vast te stellen, voegde de politie eraan toe.