De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) van Soedan hebben het presidentiële paleis in Khartoem beschoten, volgens een legerbron. Dit was de tweede beschieting van de hoofdstad in minder dan een week.

Op donderdag vuurden de paramilitairen langeafstandsraketten af op het paleis vanuit het Al Salha-district aan de overkant van de Witte Nijl. Dit is hun dichtstbijzijnde positie sinds het leger Khartoem in maart heroverde, aldus de bron, die anoniem bleef tegenover AFP.

Er zijn geen directe meldingen van slachtoffers door de beschieting, die volgde op een soortgelijke aanval op het hoofdkwartier van het leger in Khartoem afgelopen zaterdag.

De paramilitairen zijn sinds april 2023 in oorlog met het reguliere leger. Het conflict heeft tienduizenden levens geëist en 13 miljoen mensen ontheemd.

Sinds het verlies van Khartoem in april heeft de RSF zich gericht op het consolideren van haar controle over de uitgestrekte westelijke regio Darfur. Hier is de belegerde stad Al Fasher het laatste grote bevolkingscentrum dat nog in handen is van het leger.

De RSF meldde donderdag dat zij de woestijnstad El Nuhud in de staat West-Kordofan had ingenomen, een belangrijke doorgangsplaats op de weg naar Darfur.

Getuigen vertelden AFP dat de paramilitairen de stad in de vroege ochtend vanuit het noorden en westen binnentrokken.

In een video gedeeld op Telegram verklaarde een RSF-woordvoerder dat de paramilitairen de stad, 400 kilometer ten oosten van Al Fasher, hadden 'bevrijd'.

Er was geen directe reactie van het leger.

Als het verlies van de stad wordt bevestigd, zou dit de inspanningen van het leger bemoeilijken om haar belegerde garnizoen in Al Fasher te ontzetten.

Elke hulpkaravaan vanuit centraal Soedan voor de troepen en geallieerde milities die onder RSF-aanval staan in Al Fasher, zou door El Nuhud moeten passeren.

'De horror kent geen grenzen.'

De RSF heeft haar aanval op Al Fasher de afgelopen weken geïntensiveerd, waarbij twee nabijgelegen ontheemtenkampen werden overrompeld en de stad werd bestookt met artilleriebeschietingen.

De opmars van de paramilitairen leidde tot een massale uittocht van honderdduizenden ontheemde burgers uit de kampen, waar zij al maanden van hongersnood hadden geleden.

In de afgelopen drie weken zijn volgens de Verenigde Naties minstens 542 burgers gedood in Noord-Darfur.

“De verschrikkingen in Soedan kennen geen grenzen”, zei VN-voorzitter voor de mensenrechten Volker Turk in een verklaring.

Verder naar het oosten hebben RSF-drones een legerbasis in de zuidelijke stad Kosti aangevallen, vertelde een getuige aan AFP.

De getuige meldde 'luide explosies' toen vier raketten de basis in de staat Witte Nijl troffen, waarna het leger reageerde met luchtafweervuur.

Het conflict heeft Soedan feitelijk in tweeën gesplitst, waarbij het leger het noorden, oosten en centrum controleert, terwijl de RSF bijna het gehele westen en delen van het zuiden in handen heeft.